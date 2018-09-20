Австралийские супермаркеты начали изымать из продажи клубнику. Это произошло после того, как 21-летний житель Квинсленда проглотил половину иголки, оказавшейся в ягоде, и был госпитализирован с острой болью в желудке, передает Медуза.

После этого иголки в клубнике стали находить по всей стране. Власти Квинсленда, где расположено большинство клубничных ферм Австралии, объявили награду в 100 тысяч австралийских долларов за информацию о «продуктовом террористе». Они предупредили австралийцев об опасности и призвали обязательно разрезать купленные ягоды перед едой. Шесть австралийских производителей клубники отозвали из магазинов свою продукцию; австралийскую клубнику убирают с прилавков и в двух сетях супермаркетов Новой Зеландии.

19 сентября полиция Австралии заявила, что у нее появился подозреваемый: подросток, чье имя и точный возраст не сообщают, признался, что подкладывал иголки в клубнику. Зачем и как он это делал, пока неизвестно. Власти продолжают расследование — вероятно, задержанный всего лишь подражатель. Полиция также сообщила, что за последние несколько дней властям поступило около 100 сообщений об иголках в клубнике, абсолютное большинство из которых - розыгрыши. Полиция предупредила, что за них жителей страны тоже могут привлечь к ответственности.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сравнил «продуктовый терроризм» с хранением детской порнографии и финансовой поддержкой терроризма. Моррисон также призвал парламент повысить наказание для тех, кого поймали за подкладывание иголок в ягоды, с 10 до 15 лет тюремного заключения.

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