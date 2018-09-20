Для обнаружения террористов были использованы беспилотные летательные аппараты.

На стартовавших 18 сентября совместных учениях таджикские и узбекские военные наряду с легким стрелковым оружием использовали беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры, вертолеты и минометы, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, майор Ориф Нозимов.

«Для обнаружения места сосредоточения просочившихся на территорию Ферганской долине условных террористов были использованы беспилотные летательные аппараты, затем по месту скопления боевиков были нанесены воздушные удары узбекскими вертолетами H215 (Airbus Helicopters) и таджикскими Ми-8», - сказал он.

Таджикские танки Т-72, узбекские бронированные автомобили, совместные минометные группировки нанесли по «террористам» наземные удары.

Спецназовцы оборонных ведомств Таджикистана и Узбекистана окружили местность скопления «боевиков» и окончательно ликвидировали их вместе с базой.

В учениях использовались таджикские танки Т-72 и узбекские бронированные автомобили Фото Минобороны РТ

«Всего в совместных учениях принимают участие около 600 военнослужащих двух государств», – отметили в Минобороны Таджикистана.

Первые в истории совместные учения оборонных ведомств Таджикистана и Узбекистана проходят на военном полигоне «Чорухдайрон» Согда.

Сегодня в рамках вышеназванных учений руководство Согда, городов и районов области в одном из стрельбищ учебного центра «Нурафшон» продемонстрируют свои умения по ведению огня из автоматов Калашникова и пистолета Макарова.

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