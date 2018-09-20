В Хатлонской области расследуют дело об убийстве трехлетнего мальчика. Его тело было обнаружено на берегу арыка в джамоате Ифтихор района Джоми области, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данным источника, в ходе проведения следственных мероприятий по подозрению в его убийстве задержана его 58-летняя бабушка.

«Было установлено, что мальчика 12 сентября с применением силы живьем закопала его бабушка», - сообщает МВД. Зачем она это сделала - не уточняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По данным Агентства по статистике Таджикистана, за восемь месяцев текущего года в Таджикистане зарегистрировано 67 убийств и покушений на убийство.

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