Национальный банк Таджикистана отозвал лицензии двух компаний на проведение аудита кредитных организаций.

Компании «Аудитории Ш. Адолат» и «БМЧ Аудит» обвиняются в предоставлении неверных аудиторских заключений, в несоблюдении некоторых требований нормативно-правовых актов НБТ и международных стандартов финансовой отчетности во время проведения аудита кредитных организаций за 2017 год. Об этом говорится в сообщении таджикского регулятора.

Отмечается, что эти компании были исключены 14 сентября этого года из Списка аудиторских организаций, которые могут проводить аудит кредитных организаций в Таджикистане.

В прошлом году за аналогичные недостатки свою лицензию потеряла аудиторская компания «Грант Торнтон».

В настоящее время в списке НБТ фигурируют 10 аудиторских компаний, которым разрешается проводить аудит кредитных организаций: ООО «Tоч-Аудит», ООО «Делойт и Туш», ООО «Консультант аудит», ООО «БДО», ООО «Аудит-Консалтинг», ООО «Бейкер Тилли Таджикистан», «Кроу Хорват ЭЙСИҶИ», ООО «РСМ Таджикистан», ООО «КРЕСТОН АС» и Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder.

Еще две компании - «Шарк-Аудит» и «Таджик Аудит Консалтинг» имеют право проведения аудита микрофинансовых организаций.

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