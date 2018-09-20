кадр из фильма "Я встретил девушку", снятый на "Таджикфильме" в 1957 году.

В Душанбе на 86-м году сегодня утром ушла из жизни актриса советского кино Саодат Джураева. Она запомнилась зрителю ролью Зебо в советском фильме производства киностудии «Таджикфильм» «Я встретил девушку», который был снят в 1957 год.

Актриса будет похоронена сегодня на одном из столичных кладбищ.

Роль Зебо была первой работой Саодат Джураевой в кино. А фильм «Я встретил девушку» был первой цветной кинолентой киностудии «Таджикфильм».

Примечательно, что Саодат Джураева, которая сыграла отрицательный образ Зебо, которая пыталась разлучить главных героев - Лолу (Роза Акобирова) и Саида (Джахон Саидмурадов), в жизни была супругой этого актера.

После исполнения роли Зебо, Саодат сразу стала узнаваема зрителями советского кинематографа.

Помимо этого фильма она снялась в таких экранизациях, как «Как велит сердце» (1968 год), «Ткачихи» (1973 год) и «Последняя охота» (1975 год).

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