Таджикские фермерские хозяйства собрали около 60 тысяч тонн хлопка с начала хлопкоуборочной кампании - конца августа. Это составляет более 16% прогнозного показателя, намеченного на этот год.

С начала сезона до 18 сентября собрано 59 тысяч 413 тонн урожая хлопка, что составляет 16,2% выполнения прогноза, сообщили "АП" в управлении растениеводства Минсельхоза.

В частности, более 45,7 тысяч тонн хлопка собрано в Хатлонской области, 12,4 тысяч тонн – Согдийской области и еще свыше 1,2 тысяч тонн – в РРП.

Кампания по сбору урожая в этом году в Таджикистане началась в конце августа.

В этом году под хлопчатник было отведено 187,5 тысяч га земли, что на 13,5 тысяч га больше чем в прошлом году.

До конца сезона планируется собрать около 400 тысяч тонн «белого золота».

В прошлом году было собрано около 390 тыс. тонн хлопка.

Даешь больше хлопка

Хлопок является одним из главных экспортных продуктов страны и сырьём для отечественной лёгкой промышленности.

Власти Таджикистана решили вернуть хлопчатнику статус стратегической культуры. Увеличивать посевные площади под хлопок в республике начали ещё в прошлом году. Тогда в пользу хлопчатника посевы зерновых и кормовых сократили примерно на 12 тыс. га.

До этого посевы хлопчатника в Таджикистане в течение многих лет сокращались, соответственно - снижалось его производство.

Если в 2012 году под хлопок было отведено около 200 тыс. га земли, то в 2016 году - всего 160 тыс. га.

Так, в 2012 году таджикские земледельцы собрали 418 тыс. тонн, в 2013 году - 393 тыс., в 2014 году - 372 тыс., в 2015 году - 335 тыс., в 2016 году – 270 тыс. тонн.

В 2017 году впервые за последние годы хлопкоробам страны удалось собрать около 390 тысяч тонн хлопка, превысив прогнозные показатели на 5,2%.

Ранее хлопок в республике считался одним из двух основных экспортных товаров наряду с алюминием и важной доходной статьёй государственного бюджета.

В 80-ые годы в Таджикистане ежегодно собирали около 800 тыс. тонн хлопка.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus