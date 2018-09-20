АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе состоится заседание Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств – участников Содружества Независимых Государств.

- В Душанбе продолжит работу заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

- В Баку на чемпионате мира по дзюдо в весовой категории до 66 кг выступит таджикский спортсмен Ёкубджон Бокиев.

- В столичном кафе «Чатр» (ориентир - троллейбусный парк, около бывшей школы №14) в 17:00 состоится кондитерская ярмарка-распродажа, вырученные средства от которой пойдут в поддержку женщин, пережившим домашнее насилие.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 СЕНТЯБРЯ

1949 - Открылась декада таджикской литературы в Москве.

2000 - Закончился мандат Коллективных миротворческих сил в РТ.

2001 - Состоялась официальная церемония сдачи в эксплуатацию участка Мургаб-Кульма, соединяющего автодорогу Душанбе-Хорог-Мургаб с Каракорумским шоссе.

2017 - Президент Таджикистана встретился в Нью-Йорке с американскими предпринимателями.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 СЕНТЯБРЯ

1912-1983 – Родился актер, Заслуженный артист Таджикистана Павел Суханов.

1918 – Родился актер, Заслуженный артист Таджикистана Мирзо Мадаминов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 3-8, временами усиление до 7-12 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода, мгла. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.