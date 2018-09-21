Эту неделю выпусков «Салом, соседи!» мы завершаем историей нашего любимого города Душанбе. Заглянули в прошлое нашей столицы мы через призму архивных фотографий и видео, которые в течение 10 последних лет по крупицам собирал историк Гафур Шерматов. В итоге у него в руках теперь более 10 тысяч иллюстраций города Понедельник.

«Начал я это делать, конечно, для того, чтобы сберечь старый город, хотя бы в фотографиях. Ведь старый Душанбе, который строили молодые ленинградские архитекторы вплоть до 1967 года, был уникален: он имел не только дух, но и динамику города на Неве», - с ностальгией вспоминает историк.

Посмотрите видео, чтобы чуть больше узнать о любимом Душанбе, которому, не успеете моргнуть, исполнится 100 лет.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus