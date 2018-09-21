Серпуховский городской суд Московской области продлил предполагаемому убийце таджикской девочки Хувайдо срок задержания под стражей еще на месяц, он находится на стационарной экспертизе.

10:09 28 июля

Получит ли убийца пятилетней Хувайдо пожизненное заключение?

Судья постановил продлить срок ареста подозреваемому Александру Семину до 22 октября, сообщил «АП» адвокат семьи Хувайдо.

«Ходатайство о продлении срока задержания было обосновано необходимостью получить заключение судебной экспертизы о сексолого-психолого-психиатрическом состоянии подозреваемого. Он с 22 августа находится в Институте имени В.П. Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости», -  сообщил адвокат Михаил Мушаилов.

По словам адвоката, подозреваемый, кроме убийства, изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, также обвиняется и в похищении  человека. 

«В дело убийцы добавили статью 126 УК РФ "Похищение человека".  Кроме того, его подозревают в причастности как минимум к пяти случаям сексуального надругательства над детьми. Думаю, ему не удастся избежать наказания», - сообщил адвокат.

Ранее Михаил Мушаилов в беседе «АП» сообщил, что «в совокупности предъявленных обвинений – «это пожизненное заключение».

Хувайдо

Напомним, пятилетняя Хувайдо Тиллозода пропала 22 июля с детской площадки в Серпухове.  Она была убита с жестокостью: ее тело было обнаружено 23 июля недалеко от железнодорожной станции.

17:33 10 августа

Отец Хувайды: убийцу моей дочери хотят признать невменяемым

По подозрению в совершении убийства, а также изнасилования был задержан 28-летний местный житель Александр Сёмин. Он живет в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

Мужчина был отправлен в СИЗО до момента выяснения всех обстоятельств произошедшего. С 22 августа он находится в Институте имени В.П.Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости.

МИД Таджикистана требовал сурово наказать преступника, убившего маленькую таджикскую девочку. 

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