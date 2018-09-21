Серпуховский городской суд Московской области продлил предполагаемому убийце таджикской девочки Хувайдо срок задержания под стражей еще на месяц, он находится на стационарной экспертизе.

Судья постановил продлить срок ареста подозреваемому Александру Семину до 22 октября, сообщил «АП» адвокат семьи Хувайдо.

«Ходатайство о продлении срока задержания было обосновано необходимостью получить заключение судебной экспертизы о сексолого-психолого-психиатрическом состоянии подозреваемого. Он с 22 августа находится в Институте имени В.П. Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости», - сообщил адвокат Михаил Мушаилов.

По словам адвоката, подозреваемый, кроме убийства, изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, также обвиняется и в похищении человека.

«В дело убийцы добавили статью 126 УК РФ "Похищение человека". Кроме того, его подозревают в причастности как минимум к пяти случаям сексуального надругательства над детьми. Думаю, ему не удастся избежать наказания», - сообщил адвокат.

Ранее Михаил Мушаилов в беседе «АП» сообщил, что «в совокупности предъявленных обвинений – «это пожизненное заключение».

Хувайдо

Напомним, пятилетняя Хувайдо Тиллозода пропала 22 июля с детской площадки в Серпухове. Она была убита с жестокостью: ее тело было обнаружено 23 июля недалеко от железнодорожной станции.

По подозрению в совершении убийства, а также изнасилования был задержан 28-летний местный житель Александр Сёмин. Он живет в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев.

Мужчина был отправлен в СИЗО до момента выяснения всех обстоятельств произошедшего. С 22 августа он находится в Институте имени В.П.Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости.

МИД Таджикистана требовал сурово наказать преступника, убившего маленькую таджикскую девочку.

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