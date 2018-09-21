29-летний мужчина сбежал из здания суда района Шохмансур и сбросился с новостройки. Прокуратура района Шохмансур расследует дело по факту гибели.

Как стало известно «»АП» в министерстве внутренних дел, мужчина был задержан по подозрению в участии в экстремистских группах.

«Житель города Вахдат Фарход Сафармамадов был задержан 16 сентября сотрудниками УБОП МВД Таджикистана по подозрению в участии в экстремистских группах. Он был доставлен в суд столичного района Шохмансур. Суд принял решение об его аресте. Однако подозреваемый сумел сбежать при выходе из здания суда», - сообщил «АП» источник в правоохранительном ведомстве.

«После побега его стали преследовать сотрудники милиции, но он успел подняться на высотное здание, расположенное рядом с судом, и совершить самоубийство, выбросившись из окна новостройки», - сообщил источник.

В прокуратуре района Шохмансур «АП» подтвердили эту информацию, однако отказались сообщать детали.

«Данное дело расследуется нашими сотрудниками, но пока мы не можем сообщить подробности», сообщили в прокуратуре района.

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