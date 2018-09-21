Тех, кто устал от национального колорита и не слишком жалует арт-заведения, тех, кто хочет европейской классики, разбавленной авторскими разработками, с удовольствием принимает кафе-бар «Абстракт», а шеф-повар делится с нами секретами приготовления стейка Фламбе.

«Абстракт» - это уютное заведение, не перегруженное ненужными деталями, с классическим интерьером, который останется актуальным вне зависимости от сезонов или модных веяний. Весной этого года «Абстракт» презентовал новое меню, которое наверняка придется по душе истинным гурманам, а опытный бармен сможет угодить каждому, предлагая широкую гамму неповторимых коктейлей.

Администрация «Абстракта» тщательно подходит к отбору официантов, а шеф-повар Рахмиддин Хаитов, имеющий семилетний стаж в московском кафе-баре, работает здесь с самого открытия. Благодаря его стараниям более половины блюд являются авторскими. О его подходе к кухне лучше расскажет наше видео… с огоньком! Вас ждет мастер-класс по приготовлению стейка "Фламбе". Смысл фламбирования заключен в легком обжиге продуктов горящими спиртами, чтобы придать знакомому блюду пикантность и неповторимый вкус. Приятного просмотра!

Насладиться европейской кухней и спрятаться от городской суеты вы можете по адресу: проспект Рудаки 95, кафе-бар «Абстракат», напротив чойхоны «Рохат»

Сайт: www.abstract.tj

Тел.: +992 37 881 0008

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