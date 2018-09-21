В Душанбе с 15 октября будут повышены цены на воду и канализацию для населения и коммерческих организаций. Хотите сэкономить – устанавливайте счётчики, по словам специалистов от этого выигрывает и «Душанбеводоканал» и абоненты.

С 15 октября один кубометр воды для населения с учетом коэффициента 3 (то есть увеличение суммы в три раза, - ред.) будет стоить 2,34 сомони.

Жители, у кого установлен счётчик, за воду и канализацию (вместе) будут платить 2,34 сомони за кубометр, те, у кого он не установлен будут платить за одного члена семьи 8,42 сомони в месяц.

Коэффициент 3 введён для поддержки ГУП «Душанбеводоканал» и урегулирования цен.

С учетом этого коэффициента коммерческие организации, в том числе посольства и диппредставительства будут платить за один кубометр воды и канализацию 6 сомони 73 дирама.

Для бюджетных организаций стоимость воды повысится с января 2019 года - 1 кубометр воды им обойдется в 2 сомони 66 дирамов. Бюджетные организации платят за воду и канализацию без учета коэффициента.

По данным ГУП, цены согласованы с Антимонопольной службой.

Причины повышения

Более подробно о повышении тарифов «АП» рассказал замдиректора ГУП «Душанбеводоканал» по экономике Неъматулло Абдуллоев.

Стоимость услуг водоснабжения и канализации для разных групп потребителей города Душанбе была изменена на основании постановления председателя города Рустама Эмомали «О тарифах на водоснабжение и канализацию» от 17 сентября.

Повышение тарифов на услуги «Душанбеводоканала» связано с несколькими причинами. Это, прежде всего, улучшение уровня водоснабжения и очистки сточных вод, повышение качества оказываемых услуг со стороны ГУП по обеспечению питьевой водой и использованию канализации.

- Другая причина заключается в том, что в настоящее время все инженерные сети, трубопроводы изношены и нуждаются в замене. Их реконструкция с финансовой поддержкой правительства и доноров тоже идет. Главная цель - сделать так, чтобы предприятие оправдало свои производственные расходы, в противном случае оно понесет убытки и не сможет качественно обеспечить население водой, - говорит Абдуллоев.

- Как известно, современное оборудование для деятельности предприятия, запчасти, трубы, тарифы на электроэнергию, налоги, возвращение кредитов и т.д. составляют львиную часть расходов предприятия. Необходимо отметить и рост стоимости сырья и оборудования. Все это сыграло немаловажную роль в повышении производственных расходов оператора на предоставляемые услуги.

Третья причина, по словам замдиректора ГУП - обеспечение прозрачности и регулирования взаимоотношений с абонентами в уплате за использование воды и использования услуг канализации.

- Речь идет также об увеличении числа абонентов, что также требует расходов. Параллельно с подключением к водным и канализационным сетям новых потребителей, предприятие берет на себя обязательства по предоставлению им качественных услуг, - говорит он.

Ставьте счётчики

В Постановлении также поручено «Душанбеводоканалу» обеспечить установку счётчиков по расходу воды до конца 2018 года на 55%, до начала мая 2019 года - на 70% и до ноября 2019 года - на более чем 85%. Это позволит столичному водоканалу определить реальный расход питьевой воды и использования канализации населением, а абонентам платить согласно показаниям счетчиков.

На 31 августа всего в столице установлено 98 366 счетчиков, в том числе 88 331 счетчиков стоит у населения, 8 699 - в коммерческих организациях и 1 366 - бюджетных. Если посчитать в процентах это будет, примерно, 38%.

- Счетчики устанавливаются бесплатно за счет «Душанбеводоканала», - отмечает Неъматулло Абдуллоев. – Чтобы вам поставили счетчик, нужно обратиться с соответствующей заявкой в ГУП. – От использования счетчиков выигрывает и водоканал и абоненты. Абонент будет платить за фактический объем использованной воды, а «Душанбеводоканал» сможет вести точный расчет её потребления.

По его словам, счетчики показывают реально использованную воду, без учета потерь воды из-за устаревшей системы трубопроводов.

Когда полностью будет реконструирована система, будут заменены изношенные и пришедшие в негодность трубы, проблемы с оплатой услуг вообще исчезнет.

Люди будут платить за реально использованную воду, предприятие примет меры по предотвращению потерь воды и будет заниматься своим развитием.

Между тем, если вы до сих пор не понимаете, сколько вам теперь придется платить за воду, то мы вам предлагаем посмотреть таблицы.

Цены действительны для населения и внебюджетных организаций с 15 октября 2018 года, для бюджетных организаций с 1 января 2019 года.

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