Ректор Таджикского национального университета Мухаммадюсуф Имомзода 20 сентября избран президентом Ассоциации азиатских университетов на III общем собрании Ассоциации азиатских университетов, сообщает пресс-служба Алтайского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба АлтГУ, Имомзода единогласно был избран президентом ААУ, в ходе общего собрания ему вручили свидетельство о вступлении в должность, а на праздничном концерте вручили главные атрибуты ААУ.

"Имомзода Мухаммадюсуф Сайдали получил главные атрибуты президента ААУ – летопись Ассоциации, в которой запечатлена ее история, флаг организации и ее символ – парусник. Ректор АлтГУ Сергей Землюков, передавая корабль, пожелал новому капитану Ассоциации попутного ветра и успешного плавания «в бурных водах образовательного пространства Центральной Азии", - сообщает пресс-служба вуза.

Также Мухаммадюсуф Имомзода поделился с журналистами планами развития организации.

"Мы хотим организовать много совместных исследовательских мероприятий. Мы сейчас на переходном этапе. Наши общие проблемы, их решение вместе, сообща, помогая друг другу. Это и учебные планы, новые стандарты, методики, технологии. Те вопросы, которые касаются подготовки специалистов", — цитирует ректора таджикского университета ГТРК «Алтай».

В общем собрании Ассоциации азиатских университетов, который проходил в Алтайском государственном университете, приняли участие представители высших учебных заведений из Армении, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, России и Таджикистана.

Махмадюсуф Имомов с 2004 года в течении 7 лет занимал должность ректора Российско-Таджикского (Славянского) университета, а с 27 августа 2012 по постановлению правительства страны назначен ректором ТНУ.

Он является академиком Академии наук Республики Таджикистан, академиком Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор.

На парламентских выборах 2015 года Имомзода избран членом Маджлиси милли Маджлиси оли Республики Таджикистан, и занимает пост председателя комитета верхней палаты.

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