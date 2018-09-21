Жители Кулябского региона жалуются, что с 19 сентября у них cтали отключать свет. В районах Фархор, Хамадони и Восе электричество подается с 5 до 8 часов утра, и вечером - с 17 до 24 часов. Специалисты "Барки Точик" заявляют, что это не энерголимит, а лишь профилактика. А специалисты холдинга на местах говорят, что воду Нурека экономят: там очень низкий приток воды, потому что вода реки Вахш идет на заполнение Рогунского водохранилища.

Зариф Табаров - заместитель начальника ООО «Шабакахои барки Кулоб» опроверг информацию о введении ограничения на энергопотребление в регионе.

"У нас имеется устное поручение от руководства «Барки точик» отключать подачу света по часам. Это связано с поступлением в малом количестве воды в Нурекское водохранилище. Скоро ожидается введение в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, поэтому часть воды остается в Рогунском водохранилище, и приток воды в Нурекское водохранилище снизился", - отметил он.

По словам специалиста, если сейчас не поддержать состояние Нурекского водохранилища, то зимой могут возникнуть трудности. "Такого маловодья в Нуреке именно в сентябре раньше не отмечалось", - подчеркнул Табаров.

"Барки точик" готовится к зиме

В таджикском энергетическом холдинге «Барки точик» называют другую причину отключения света в Кулябском регионе.

Заместитель председателя «Барки Точик», исполнительный директор департамента «Распределительных электрических сетей» Мавджуда Холикзода сообщила «АП», что в связи с проведением плановых ремонтных работ для подготовки к зимнему периоду возможны локальные отключения света во всех районах Таджикистана.

«Но об этом местные сети сообщают населению заранее», - заверяет она.

По ее словам, отключения электроэнергии носят временный характер.

«Холдинг не собирается вводить лимит на энергопотребление», - подчеркнула Холикзода.

По ее словам, предприятия и учреждения компании «Барки точик» в настоящее время занимаются ремонтом линий электропередач, подстанций разных мощностей, другого оборудования, чтобы зимой обеспечить стабильную и надёжную работу сетей передачи энергии и энергосистемы в стране.

Таджикистан в ожидании пуска Рогуна

Между тем, в Таджикистане с нетерпением ждут запуска первой очереди Рогунской ГЭС, до которого, согласно табло на сайте гидростанции, осталось 56 дней.

Ранее руководство итальянской компании Salini Impregilo, которая с осени 2016 года занимается достройкой Рогуна, обещало Эмомали Рахмону запустить первый агрегат стации 16 ноября этого года.

Строительство Рогунской ГЭС находится под личным контролем главы государства.

Ротор агрегата №6, который будет сдан в эксплуатацию первым, смонтирован в штатное место в начале июля этого года. Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность агрегата будет составлять 100 МВт. Проектная же его мощность составляет 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.

В целом на Рогунской ГЭС будет установлено шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждой из которых составляет 600 МВт. Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

В настоящее время наиболее крупной ГЭС региона является Нурекская ГЭС с установленной мощностью 2700 МВт.

В настоящее время продолжается возведение земляной насыпной плотины Рогунской ГЭС, высота которой составит 335 метров. Самая высокая в мире плотиной подобного рода на данный момент находится тоже в Таджикистане – плотина Нурекской ГЭС, высота которой составляет 300 метров.

Плотина Рогунской ГЭС возводится в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины высотой 335 метров.

Плотина первой очереди рассчитана на установку первых двух агрегатов.

Суммарная сметная стоимость Рогунской ГЭС - примерно 5 млрд долларов США (оценка на начало 2013 года). Это без учета затрат на подсоединение и усиление внутренней сети ЛЭП и без учета затрат на строительство межсистемных/межгосударственных ЛЭП.

Вся Рогунская ГЭС в цифрах и фактах в нашей инфографике.

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