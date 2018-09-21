Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не примет участие в саммите глав государств СНГ, который пройдет 27- 28 сентября в Душанбе.

Эту страну на саммите в Душанбе будет представлять вице-премьер Туркменистана Пурли Агамырадов, сообщает русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

Издание отмечает, что выступая на заседании правительства своей страны в конце прошлой недели, туркменский лидер отметил, что Ашхабад в 2019 году будет председательствовать в Содружестве, в связи с чем разработан проект соответствующей концепции.

Тогда Бердымухамедов подтвердил «неизменную приверженность нейтрального Туркменистана традиционно дружественному, плодотворному сотрудничеству в формате СНГ, отвечающему общим интересам».

Президент Туркменистана поручил вице-премьеру, курирующему науку, образование и здравоохранение, возглавить правительственную делегацию, которая примет участие в заседании Совета глав государств СНГ 27- 28 сентября в Душанбе.

Причина отмены визита в Таджикистан, где Туркменистан должен был принят председательствоание в СНГ, не сообщается.

Однако, как сообщают СМИ, Бердымухамедов в период с 29 сентября по 2 октября совершит рабочий визит в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Что рассмотрит саммит СНГ в Душанбе

Эмомали Рахмон же на Генассамблею ООН не полетит – он будет принимать в Душанбе участников саммита.

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Душанбе 28 сентября. В проект повестки дня встречи включено шестнадцать пунктов – это вопросы политического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в области обеспечения безопасности, сообщается на сайте исполнительного комитета СНГ.

Ожидается, что обеспечению безопасности будут посвящены четыре вопроса. Одним из наиболее значимых документов в этой сфере станет проект Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.

Документ разработан Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, одобрен Советом министров иностранных дел стран Содружества в апреле нынешнего года в Минске.

Программа включает в себя мероприятия по противодействию трансграничной преступности во всех формах ее проявления. Предусмотрены, в частности, меры борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией, а также преступлениями, совершаемыми в сфере информационных технологий, которые в настоящее время реализуются в соответствии с отдельными программами сотрудничества государств – участников СНГ.

Основные задачи Программы – развитие международных правовых основ сотрудничества стран СНГ, совершенствование и гармонизация национального законодательства в соответствующих сферах, проведение комплексных согласованных или совместных оперативно-профилактических мероприятий, консолидация усилий государств в сфере борьбы с преступностью и обеспечении общественной безопасности.

Кроме того, в соответствии с документом, большое внимание будет уделяться информационному и научному обеспечению сотрудничества, взаимодействию в подготовке кадров, повышении квалификации специалистов, развитию сотрудничества с международными организациями.

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