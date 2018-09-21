«МегаФон Таджикистан» обнародовал первые результаты активности абонентов в приложении «МегаФон Life», запущенном в начале 2018 года. Среди пользователей приложения наиболее популярны голосовые и видео-вызовы – как по стране, так и за границу. Все звонки, которые абоненты совершают друг другу в рамках приложения «МегаФон Life», являются бесплатными.

Мобильное приложение, объединяющее голосовую связь, мессенджеры, «Личный кабинет» и другие полезные функции, быстро набирает популярность в Таджикистане. С января количество скачиваний «МегаФон Life» в магазинах приложений превысило 160 тысяч. Активнее всего его подключают жители Душанбе – на их долю приходится более половины пользователей. На втором месте – Хатлонская области (более 25%), а «бронзу» с результатом более 10% заняли Районы Республиканского Подчинения.

90% пользователей «МегаФон Life» выходят в него с гаджетов, работающих на операционной системе Android. Остальные 10% – с устройств на базе iOS. Стоит отметить, что интернет-трафик при использовании приложения является для абонентов «МегаФон Таджикистан» бесплатным. Для владельцев устройств с ОС Android также доступно бесплатное скачивание приложения с официального сайта оператора www.megafon.tj.

«Мобильный интернет и предложения на его основе делают связь все более выгодной. Неудивительно, что возможность совершать бесплатные звонки и пользоваться безлимитным трафиком привлекают к «МегаФон Life» все больше абонентов. Им пользуются уже 5% наших клиентов – с учетом того, что приложение существует немногим более полугода, это очень хороший результат. Оценили наши абоненты и удобство «МегаФон Life»: чтобы звонить, писать сообщения, обмениваться фотографиями или слушать музыку, уже не нужно скачивать несколько приложений – достаточно одного», – отмечает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.

Узнать больше о мобильном приложении «МегаФон Life» можно на сайте www.megafon.tj или в салонах оператора.

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