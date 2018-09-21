В Управлении КЧС по Хатлонской области состоялось заседание руководства с представителями операторов мобильной связи, где были обсуждены вопросы информирования и оповещения населения путем смс-рассылок.

По словам пресс-секретаря КЧС и ГО Умеды Юсуфи, комитет уже пользуется смс-рассылкой на некоторой территории страны и теперь принято решение увеличить охват.

«Например, в прошлом году во время лавин на дороге Душанбе-Худжанд, пользователи Tcell и Beeline несколько раз получали sms-оповещения о состоянии дороги, а также о том, чтобы воздержались от поездок в эти дни», - отметила Юсуфи.

Система sms-оповещения необходима для оперативного донесения информации населению о непогоде, предупреждениях, рекомендациях при чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте КЧС.

По ее словам, такие заседания будут проходить по всем регионам страны.

По данным комитета, за шест месяцев текшего года в Таджикистане произошло около 150 чрезвычайных ситуаций природного характера. В результате стихии погибли 12 человек, пострадали 1485 жилых дома, разрушены 12 мостов и автомобильных дорог. Ущерб разрушения оценивается в 30 миллионов сомони ($3,33 млн.).

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