Минфин говорит, что арестовал имущество «Таджпромбанка» из-за сомнения в его стоимости, а адвокат Солиджон Джураев требует допросить бывшего министра финансов Абдусалома Курбониёна.

Руководство Министерства финансов обосновывает наложение ограничения на продажу имущества ликвидируемого «Таджпромбанка» сомнениями в его истинной стоимости, об этом 21 сентября в своих показаниях заявил первый замминистра финансов Джамшед Каримзода.

Суд района Шохмансур рассматривает заявление известного таджикского адвоката, члена правления Международного союза (содружества) адвокатов Солиджона Джураева против действий руководства Минюста и Минфина относительно незаконного наложения ареста на имущества «Таджпромбанка».

В конце 2016 года правительство планировало предоставить столкнувшемуся с финансовыми проблемами «Таджпромбанку» 450 миллионов сомони в виде векселей для сохранения его деятельности. Денежные средства банк так и не получил, а заложенная документация 113 объектов банка стоимостью 572 миллиона сомони осталась в Минфине.

Более того, Минфин обратился в мае 2017 года со специальным письмом к Минюсту, в котором потребовал наложить запрет на регистрацию продаваемого имущества «Таджпромбанка» в нотариальных конторах. Основанием для этого стало то, что банк задолжал Минфину 117 миллионов сомони, которые не были обеспечены залоговым имуществом. Минюст, в свою очередь, удовлетворил обращение финансового ведомства.

Запрет на все ограничения с имущества «Таджпромбанка» было снято приказом Генпрокуратуры только 15 сентября этого года только после обращения Джураева в суд по поводу признания действия должностных лиц Минфина и Минюста незаконными.

Джамшед Каримзода, который и подписал обращение к Минюсту о наложение запрета на регистрацию имущества «Таджпромбанка», в своих показаниях на состоявшемся 21 сентября этого года судебном заседании заявил, что министерство сомневалось в достоверности указанной в документации стоимости имущества банка. В связи с этим, продолжил он, была создана специальная рабочая группа, которая занималась оценкой стоимости имущества.

Каримзода подчеркнул, что эти действия были направлены не только на возвращение вложенных министерством средств, но и всех других вкладчиков банка.

Он отметил, что вложенные на депозитные счета «Таджпромбанка» министерством деньги являлись остатками бюджетных средств.

Вкладчики требуют компенсации

Выступившие на заседании суда в качестве свидетелей вкладчики «Таджпромбанка» отметили огромный материальный и моральный ущерб, нанесенный им, в частности, действиями должностных лиц Минфина и Минюста.

Приобретшие имущество банка на аукционах не могли все это время официально, через нотариат, зарегистрировать его на себя, так как Минюст, в соответствии с письмом Минфина, поручил всем нотариальным конторам страны воздержаться от перерегистрации любого имущества «Таджпромбанка».

Вкладчики в течение почти года скитаются по всевозможным государственным структурам в надежде получить свои средства в банке.

Более того, был зафиксирован случай сведения счета с жизнью одним из вкладчиков банка именно из-за того, что он не смог вернуть свои «кровные».

Также на заседании суда говорилось о том, что многие вкладчики банка в результате понесенных потрясений получили душевные заболевания.

Второй слева Джамшед Зияев Фото Asia-Plus

Вкладчики во всех своих бедах обвиняют, в том числе, руководство этих министерств, действия которых более года не позволяли продавать имущество банка, и тем самым, расплатиться с ними.

Они требуют, чтобы Минфин за свои незаконные действия, приведшие к трагическим и страдальческим последствиям для вкладчиков банка, выплатил им соразмерные компенсации.

Джураева объяснения Минфина не удовлетворили

Солиджон Джураев посчитал объяснения первого замминистра финансов неудовлетворительными. Он заявил, что действия Мифина были направлены на ограничения конституционных прав граждан на собственность и привели к тяжким последствиям.

Боле того, Джураев сомневается в том, что средства, вложенные Минфином на счета «Таджпромбанка», являются бюджетными, так как в заключенных между министерством и банком договорах в 2014 году об этом не говорится.

Он подозревает, что в «Таджпромбанк» были вложены личные средства неизвестных коррупционеров, вероятно тогдашнего руководства министерства, из-за которых фактически было арестовано имущество банка».

В связи с этим Джураев требует допросить бывшего министра финансов Абдусалома Курбониёна, чтобы прояснить ситуацию.

Также он требует от Минфина предоставить суду документы, подтверждающие того, что деньги являлись бюджетными.

Джураев попросил суда признать антиконституционными действия руководства Минфина и Минюста, которые в течение более одного года препятствовали продаже имущества банка, и привлечь их к уголовной ответственности. Он уверен, что данные ведомства своими действиями ограничили права граждан на собственность.

Джураев требует дать правовую оценку незаконным действиям должностных лиц Минфина и Минюста, а материалы дела направить в Генеральную прокуратуру.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 2 октября этого года, в ходе которого планируется заслушать объяснения замминистра юстиции Хакима Мисайсода, который подписал документ, запрещающий нотариальное заверение м продаваемого имущества «Таджпромбанка».

История вопроса

«Таджпромбанк» наряду с другими банками Таджикистана в 2016 году столкнулся с острой нехваткой финансовых ресурсов, в связи с чем перестал справляться с выполнением своих обязательств перед клиентам.

В конце 2016 года правительство страны своим постановлением поручило выделить «Таджпромбанку» финансовую поддержку в размере 450 миллионов сомони. Однако банк эти средства так и не получил, а в феврале 2017 года Национальный банк Таджикистана отозвал его лицензию.

В начале марта Экономический суд города Душанбе принял решение о начале принудительной ликвидации этих кредитных организаций. Процесс ликвидации может продолжаться в течение двух лет. При необходимости законодательство позволяет продлить его решением суда еще на один год.

Согласно обнародованным правительством данным, в списке активов «Таджпромбанка» - 117 объектов. В нем в частности указывается здание головного офиса банка, 21 здание филиалов, а также многочисленные жилые дома, квартиры, малые производственные мощности и центры обслуживания.

В настоящее время ведется уголовное расследование в отношении экс-главы «Таджпромбанка» Джамшеда Зияева. Он был задержан24 апреля нынешнего года, а 16 мая переведен в СИЗО.

Зияеву предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана: статья 245 (присвоение и растрата) и 247 (мошенничество). Расследование проводит Генеральная прокуратура.

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