Все становится дорого – и авиабилеты и покушать и вот даже простая питьевая вода. Одно радует, что летать теперь можно и альтернативным путем, вода у нас (по крайней мере, в столице) достаточно чистая, а кушать… Кушать просто можно, если деньги есть. В общем, читайте сами.

Вот оно – случилось! Таджикские авиапассажиры таки плюнули на отечественные авиакомпании с их заоблачными ценами на билеты, и начали летать через Ташкент. Благо, открытые границы позволяют нам иметь хоть какую-то альтернативу. Вот интересно, вынесут какие-то полезные выводы из этой ситуации наши авиавласти?

Плохая новость для большинства из нас – вода в Таджикистане подорожает (уже с 15 октября) АЖ в три раза! Если кто вдруг не помнит, зарплаты и пенсии подняли нам на 15 процентов…

Чтобы узнать какие категории абонентов сколько точно теперь будут платить за питьевую воду и канализацию, пройдите по этой ссылке. Там много таблиц, поэтому сюда мы их выставить, сорри, не сможем.

В Таджикистане определили физиологические нормы потребления основных продуктов питания на человека. Вот, можете посмотреть их. А, в общем-то, нужно понимать, что мы недоедаем, и по их нормам и что важнее – по нашим кошелькам. В ближайшие дни на нашем сайте выйдет более подробный материал на эту тему.

Кстати, о бедности. Таджикистан в этом году получил гумпомощь на $30 миллионов. Основной помощник республики - Россия. Китай тоже нам помогает, правда не гуманитаркой. Теперь он взялся за свой счет построить парламентский и правительственный комплексы. На это уйдет 220 млн. Долларов! На помещения для чиновников, не на больницы и детские сады.

Вот, собственно, так будут выглядеть эти комплексы

В Кулябе отключают свет. Надолго. В «Барки точик» говорят, что это лишь профилактические работы, а замглавы ООО «Шабакахои барки Кулоб» утверждает, что это устное поручение БТ – воду Нурека экономят для запуска первого агрегата Рогунской ГЭС.

Кстати, вот в этой инфографике вы можете узнать ну, практически всё о строительстве ГЭС.

Туркменистан все еще не пропускает машины с таджикскими грузами. МИД РТ все еще молчит, Минтранс все еще советует отечественным перевозчикам ехать другим путем. Ну, а перевозчики чего-то ждут. Наверное, чуда, потому как помощи им ждать, судя по всему, не откуда.

Пара столичных новостей.

Насколько доступно «Доступное жильё»? Это мы про многострадальный проект столичной мэрии, который никак не завершат. В общем, строительство тут вновь началось, мы сходили и все проверили. Но вот только имейте в виду, что теперь цены тут будут уже совсем другими.

Средняя цена после проведенной переоценки за 1 кв.м. составляет – 3214 сомони ($343) Фото Asia-Plus

Мы тут провели эксперимент, узнали, что течёт в «Варзобе». Взяли анализ воды и отдали его в «Таджикстандарт». Не переживайте, пока все не так уж и плохо. Ну, вот смотрите сами.

В Душанбе открыли Кембриджскую академию. Мы писали уже о ней и даже давали расценки за обучение. Занятия в академии будут проводиться по стандартам образования Великобритании и только на английском языке. А здесь фото первых учеников-счастливчиков.

В Таджикистане начался сезон охоты. Власти установили квоты на отстрел редких животных. Предполагается, что бюджет на этом заработает 7 миллионов 273 тысячи сомони.

«Они надевают костюмы, а не чапаны, ходят в кафе, а не в чайхоны, слушают попсу, а не шашмаком – это вот тоже не наше всё. Они смотрят на обычных женщин на улице и представляют их обнаженными и говорят им такие гадости», - просто крик души молодой таджикской художницы Марифат Давлатовой, которая «осмелилась» писать стиле «Ню». Ей пишут гадости в сетях, угрожают и даже проклинают.

А нам ее картины нравятся. Например, вот эта.

Фото Asia-Plus

А вот другая сторона нашей с вами культуры.

Парк имени Айни в день открытия после его полной реконструкции Фото Asia-Plus

Не «Ню» и хорошо, главное, чтобы в душе была чистота, правда?.. Душанбе стремится стать культурной столицей СНГ, но чтобы этого достичь, нам нужно поменять еще очень многое. В первую очередь – себя.

Кстати, в первом предложении был сарказм.

И тут, раз уже в тему, вам тестик - как правильно вести себя в столице. Признаемся честно, мы тоже не всё из этого списка знали.

Очень полезный материал вам в помощь – о том, как уберечь себя от заражения, и на что обращать внимание во время посещения стоматолога. Только представьте - из десяти пациентов стоматологических клиник – один является носителем гепатита!

А это герой прошедшей недели – «Человек - комбайн» (так окрестили главу Согда Раджаббоя Ахмадзода соцсети). В свой день рождения в прошедшее воскресенье он вышел на хлопковое поле и вручную собрал 75 кг хлопчатника. А вам слабо?

Раджаббой Ахмадзода в поле Фото администрации главы Согда

И под конец, классная новость о нашем боксере Мехрубоне Сангинове. Недавно он подписал контракт с элитной командой «The Money Team», которой руководит легенда - Флойд Майвезер.

Мехрубон Сангинов (в середине) с командой ТМТ Фото: с личной страницы Сангинова в Facebook

А на этом видео ровно год назад Мехрубон выиграл 10-раундовый поединок за звание чемпиона мира WBC «Youth World Champion» у американца Кэмерона Буроуджса.

Удачных вам выходных и новых побед на выбранном поприще!