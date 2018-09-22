Узбекистан будет изучать опыт Таджикистана при разработке проекта новой редакции закона «О защите прав потребителей». Об этом говорилось в ходе визита делегации Союза потребителей Таджикистана в Узбекистан. Визит состоялся по приглашению Федерации обществ защиты прав потребителей этой страны (ФОЗППУ).

В рамках визита в Ташкенте была проведена встреча с представителями ФОЗППУ и соответствующими министерствами и ведомствами, сооьщили «АП» в Союзе потребителей РТ.

Узбекская сторона рассказала о деятельности ФОЗППУ и ее территориальных объединений в области защиты прав и интересов потребителей, а также о процедуре принятия, изучения и разрешения жалоб потребителей.

Исполнительный директор Союза потребителей Таджикистана Ильхом Абидов, в свою очередь, отметил, что Союз оказывает всестороннюю помощь по вопросам защиты прав потребителей. В частности, было отмечено, что обращения, поступающие от потребителей, в основном, касаются сферы купли-продажи бытовой техники, услуг ЖКХ и др.

«Среднее количество обращений в Союз составляет около 400 в год, 80-90% из которых решаются в досудебном порядке, а в остальных случаях для восстановления прав потребителей подаются исковые заявления в суды», - сообщил Абидов.

При этом он отметил, что за период своей деятельности Союзом было возвращено в пользу потребителей около $900 тыс.

В рамках визита делегация Таджикистана также посетила законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и ознакомилась со структурой парламента, новыми нормативно-правовыми актами, принятыми в области защиты прав потребителей.

На встрече с депутатами узбекского парламента было отмечено, что в настоящее время идёт разработка проекта новой редакции закона «О защите прав потребителей», в связи с чем они посчитали целесообразным заимствование опыта Республики Таджикистан в данном направлении.

Напомним, 19 апреля этого года в Душанбе с первым официальным визитом прибыла делегация ФОЗППУ, в ходе которого между Союзом потребителей Таджикистана и ФОЗППУ был подписан меморандум о взаимопонимании. Подписанный документ предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между структурами, разработку совместных проектов, организацию симпозиумов, научных конференций, обмен экспертами в целях повышения квалификации специалистов двух стран.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus