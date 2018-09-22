ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 СЕНТЯБРЯ

Международный день глухонемых.

2004 - Таджикскому писателю Тимуру Зульфикарову в Москве вручена российская литературная премия «Ясная поляна» в номинации «Выдающееся художественное произведение русской литературы».

2010 - Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Махмадрузи Искандарова к России;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 СЕНТЯБРЯ

1253-1325 – Родился персоязычный поэт Индии Амир Хусрав Дехлави.

1913-1971 – Родился писатель Арнолд Одинтсов

1946 – Родился технических наук, профессор Исматбой Саидаминов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, на горных перевалах туман. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, на горных перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.