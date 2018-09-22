На выставке в Москве посвящённой 20-летию Таджикской ССР, в 1949 году, многих посетителей удивили бутылки с ярким ярлыком: «Таджикский ром». Было чему удивляться: учёные и селекционеры Таджикистана в короткий срок одержали двойную победу: вырастили сахарный тростник и приготовили первую партию советского рома.

Это необычный напиток. Необычна и история его возникновения. Делают ром из сока сахарного тростника. О сладком соке этого тростника человечество знает уже две тысячи лет. А ром стали делать лишь 350 лет тому назад. Кстати, открытие рома произошло случайно. Однажды английских моряков пришедших на своих кораблях на Кубу, заинтересовал тростниковый спирт. Был он светлым, как родниковая вода, и необычайно крепким. Одно плохо: в спирте содержалось много сивушного масла, и неприятный вкус его не нравился морякам. Тем не менее, они наполнили несколько дубовых бочек и отплыли домой.

Плавание парусников было длительным. Однако бочонки со спиртом благополучно прибыли в английский порт. Здесь их вскрыли и увидели чудо. Спирт стал коричневым, неприятный сивушный запах исчез. Во время длительного плавания спирт, превратился в какой - то новый необычный напиток, крепкий, ароматный приятный на вкус.

Душанбинский винзавод, 1947 год. Новые дубовые бочки под ром, полученные из Казани.

Англичане назвали его «rum».

Выяснилось, что только дубовые бочки могут превращать тростниковый спирт в ром. Новый напиток исследовали ученые. Они установили, что ром обладает замечательными тонизирующими свойствами – придавая человеку бодрость. Ром стал незаменим в арктических экспедициях, на кораблях дальнего плавания. К тому же, согласно заверениям некоторых медиков тех времён, ежедневное употребление рома позволяло избежать многих инфекционных заболеваний и лихорадок. Конечно, обладавший такими ценными качествами напиток не мог не приобрести бешеную популярность на многие годы вперед. Впоследствии ему нашлось широкое применение и в кондитерской промышлености.

Как мы научились разводить тростник

В СССР, в 20-30 годы ром завозился из тропических стран, естественно за остродефицитную валюту. В те годы считалось, что сахарный тростник в Советском Союзе разводить бессмысленно: он всё равно будет болеть и вымерзать.

В 30-е годы по личному распоряжению президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) Николая Вавилова в Душанбе был организован Всесоюзный научно-исследовательский институт сухих субтропиков, с Вахшской зональной опытной станцией и девятью опорными пунктами. Возглавил новый институт ботаник, академик АН Таджикской ССР (1951-76), вице-президент АН Таджикской ССР с 1951 по 1952 год, заслуженный деятель науки Таджикской ССР Николай Смольский. Основные научные работы созданного института были посвящены выращиванию субтропических культур, в частности тунгового дерева, цитрусовых, маслины, инжира, гранат, гваюлы, джута, сахарного тростника в условиях сухих субтропиков Таджикистана.

Сотрудники Вахшской зональной опытной селекционной станции проверяют готовность ромовой установки.

Советские, таджикские ученые проведёнными в период 1938 -1948 гг. испытаниями доказали возможность промышленной культуры сахарного тростника в южных районах Таджикской ССР. Первые опытные плантации были заложены у нас близ Пархара, окруженного со всех сторон реками Пяндж и Кзыл-Су с пышной тугайной растительностью, имеющего повышенную относительную влажность воздуха. Вначале опыты по выращиванию, сахарного тростника проводились, чтобы производить из него сахар. Однако впоследствии выяснилось, что по экономическим соображениям это нецелесообразно.

Тогда решили получать ром из сока сахарного тростника. Если это окажется выгодным, то не исключалась возможность выращивания сахарного тростника и для производства сахара с использованием получаемой тростниковой мелассы на выработку рома.

Сахарные плантации отлично прижились в Пархаре, а затем в Шаартузе. Научные сотрудники селекционной станции испытали 14 видов сахарного тростника и как, оказалось лучше всего для выращивания в условиях сухих субтропиков Таджикистана подошли китайские сорта сахарного тростника. С одного гектара земли учёные получили 46 – 48 тонн стебля, пригодного для переработки.

Советский, таджикский ботаник, академик АН Таджикской ССР (1951-76), вице-президент АН Таджикской ССР с 1951 по 1952 год, заслуженный деятель науки Таджикской ССР Николай Владиславович Смольский.

А потом и приготовлять ром

Но разведение сахарного тростника – это ещё полдела. Надо было научиться приготовлять ром. Сок тростника содержит до 8% сахара, и его нужно было отжать и получить. Тогда же и было принято решение построить небольшой ромовый завод при селекционной станции. Но отжатый сок – это еще не ром и даже не спирт. Он выдерживается в отстойниках, а затем выпаривается в специальных установках с разряженным воздухом. После выпаривания получают крепкий спирт. Чуть разбавленный дистиллированной водой, он разливается в новые дубовые бочки (только новые, так как древесина старых бочек не содержит в себе тех веществ, которые позволяют превращать спирт в ром). В бочках ром выдерживают 4-5 лет. Таджикские ученые одержали победу в 1948 году после пяти лет выдержки в дубовых бочках, был получен отличный ром со своеобразным и хорошо выраженным ароматом.

К сожалению, в последующие годы, по ряду причин выращивать сахарный тростник и приготовлять ром мы «разучились».

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