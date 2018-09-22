Молодого жителя Джайхуна, который в 2015 году незаконно пересёк границу Афганистана, но был обвинён в наёмничестве, оправдали и освободили из зала суда.

Тем не менее, он до сих пор числится в списке лиц, которым запрещён выезд из Таджикистана. Он не может поехать работать в Россию, а содержать семью ему не на что.

Житель Джайхунского района Мустафо Курбонов после пятилетних скитаний в трудовой миграции, в 2013 году возвратился из России. Там он потерял свой паспорт и прилетел на родину со справкой. А здесь начал помогать отцу по хозяйству.

Спустя время родители сосватали ему невесту, свою родственницу, которую Мустафо никогда не видел. Сам парень в то время познакомился с девушкой по имени Рухшона из соседнего района. Молодые влюбились друг в друга, но Мустафо не смог сообщить об этом родителям, боясь их разгневать.

В июне 2015 года, когда он привез из Кумсангира машину арбузов, взятые в долг у знакомого фермера, чтобы немного подзаработать, ему позвонила Рухшона и сообщила, что беременна, и домашние уже подозревают: «Что делать?»

Мустафо не знал, что делать, как выйти из ситуации. В голову пришло решение – нужно бежать вместе с возлюбленной. Сказал Рухшоне взять минимум багажа и явиться в Курган-тюбинский автовокзал.

В интернете посмотрел, как можно покинуть страну без документов и куда податься. Гугл ответил, что можно поехать в Афганистан через Памир.

Они встретились в Курган-Тюбе, Мустафо изложил план побега и Рухшона согласилась, да ей и некуда было деваться.

Утром 26 июня они прибыли в Хорог…

Взял на себя всё, лишь бы невесту отпустили домой

Об этом уже рассказывается в материалах уголовного дела Мустафо Курбонова, расследованного следственным отделом Управления КНБ РТ ГБАО за №82902.

Тут Мустафо приобрел камеру баллона автомашины «ГАЗель» за 30 сомони. Она была нужна, чтобы переплыть реку и попасть в Афганистан. По пути между кишлаками Вамд и Шидз Рушанского района Мустафо и Рухшона сошли с машины. По их мнению, именно в этом месте было удобно перейти реку и оказаться в соседней стране.

Время где-то час дня. Мустафо забрал вещи Рухшоны, оставил ее на берегу, сам переплыл реку и оказался в кишлаке Суджуд Афганистана.

Как рассказывает уже сам герой, еще на середине реки он услышал голос с афганской стороны. Незнакомый человек спрашивал, куда он плывет - место опасное, вблизи погранзастава, его могут поймать. Мустафо в ответ прокричал: вынужденная ситуация, на берегу все объяснит. Афганец встретил его и назвал себя Муродом. Осмотрев нежданного гостя, и выслушав его приключения, предложил свою помощь.

Мурод рассказал Мустафо свою историю. Оказывается он просидел несколько лет в Таджикистане в Яванской тюрьме за контрабанду сигарет (в деле Мустафо, к слову, отмечалось, что Мурод был членом движения Талибан), а в ближайшие дни он вместе с друзьями планирует атаковать одну из погранзастав Таджикистана. Услышав такие слова, Мустафо забеспокоился, в душе появились страх и сожаление за свой поступок, за побег из семьи.

После беседы Мурод забрал планшет у перебежчика и попросил его подождать. Но Мустафо с берега увидел, как к Рухшоне подошел какой-то мужчина и он поплыл назад – за девушкой.

Мустафо рассказал Рухшоне о том, что афганец не вызвал у него доверия. Она, в свою очередь, передала свой разговор с мужчиной. Им оказался офицер-пограничник, Рухшона соврала ему, что ждет тут мужа, который вернулся в Вандж за документами, которые там позабыл.

Молодые решили не испытывать судьбу и остаться в Таджикистане. Но как только они вышли на трассу, к ним подъехала машина пограннаряда. Как и следовало ожидать, пару задержали, обвинив в нарушении госграницы.

Во время допроса Мустафо во всем признался. Но следователь не поверил рассказу Мустафо, подозревая его в том, что он планировал присоединиться к террористам. Во время допросов, здоровье беременной Рухшоны ухудшилась. Увидев, как девушка страдает, Мустафо согласился признавать себя виновным во всем, но с условием, чтобы они отпустили домой его невесту.

Кроме того, как утверждает герой, под давлением он наговорил на себя лишнего. Например, сказал, что в Афганистан его направили некий Абубакри Хузори и его брат Умар. Как позже оказалось, органы давно охотились за ними. Мустафо утверждает, что его заставили признаться, что по указанию братьев Хузори он отправился в Пакистан для прохождения тактических учений в лагерях террористов.

В общей сложности, в изоляторе Мустафо просидел 1 год и 3 месяца. О том, что он пережил за это время, парень рассказывает с дрожью в теле, он до сих пор боится унижений, побоев и пыток. Из-за отсутствия достаточных доказательств, суд возвратил дело на повторное расследование.

А позже Мустафо и вовсе освободили от ответственности по статье 401 УК РТ «Наёмничество». В итоге его судили за незаконное пересечение госграницы и 24 августа 2017 года по амнистии освободили из зала суда.

Не преступник, но не выездной

А что же Рухшона? Курбоновы приняли невестку в семью. А потом и Мустафо возвратился домой. Теперь у него есть все документы, удостоверяющие личность. Дома растёт сын. Уверенный в себе, что теперь он больше не преступник, а полноправный свободный гражданин Таджикистана, Мустафо решил выехать на заработки в Россию. Купил билет на автобус, следующий из Бохтара в Россию. Но на границе с Узбекистаном при проверке документов у него забрали загранпаспорт и не пустили за пределы страны. Причина – Мустафо, хотя и был оправдан судом, до сих пор числится в списке лиц, которым запрещён выезд из страны. Теперь он бегает по инстанциям и просит власти, чтобы его исключили из этого списка.

Ему тяжело жить, нет денег, чтобы кормить семью.

- Был бы кредит, чтобы открыть здесь своё дело, но они не доступны для таких как я, - жалуется парень. - Если меня оправдали, то зачем эти подозрения, я раскаялся в содеянном, попросил прощения, даже отсидел? Мне просто необходимо уехать на заработки, чтобы поддержать семью, вырастить ребенка.

По словам юристов, по закону Мустафо имеет право требовать полной реабилитации.

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