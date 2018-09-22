«Наши войска и техника показали, что они готовы в любой момент дать отпор противнику. Подразделения действовали слаженно, с взаимным пониманием, самое главное, показали свою боевую выучку и высокое мастерство», - заявил министр обороны Узбекистана Абдсалом Азизов по итогам завершающего этапа первых таджикско-узбекских совместных учений под названием «Нерушимое братство» на полигоне Чорухдаррон в Согдийской области.

«Складывающая сегодня в мире обстановка и рост терроризма обязывают быть готовыми к любым угрозам. У нас территория одна, поэтому только благодаря совместным усилиям, сотрудничеству, взаимодействию военных подразделений мы сможем победить терроризм», - сказал он.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что сегодня особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана.

«Там наблюдается активизация деятельности террористических группировок и концентрация боевиков так называемого «Исламского государства». В условиях, когда вызовы и угрозы национальной безопасности и террористическая активность приобретают беспрецедентные масштабы, ни одно государство не может противостоять им в одиночку. В этом контексте весьма важным для стран региона является объединение усилий. Республика Таджикистан и Республика Узбекистан являются форпостом Центральной Азии, и главы наших государств делают все возможное и зависящее от них, чтобы обеспечить мир и стабильность в Афганистане. Вместе с тем мы активно наращиваем борьбу против терроризма во всех его проявлениях»,- сказал Шерали Мирзо.

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Напомним, в военных учениях помимо 100 солдат и офицеров специального подразделения ВС Узбекистана, приняли участия 500 солдат и офицеров быстрого реагирования ВС Таджикистана, ряд подразделений из других родов войск, осуществивших огневую поддержку.

По сценарию учений необходимо было уничтожить группу террористов, прорвавшуюся через границу одной из стран в горной местности и захватившую населенный пункт. В результате слаженных действий сил быстрого реагирования ВС Таджикистана и спецподразделения ВС Узбекистана по борьбе с терроризмом, при поддержке других подразделений, осуществивших массированный удар по неприятелю, за короткое время удалось ликвидировать банду.

В операции по уничтожению условной группы террористов были задействованы самолеты, вертолеты, танки, БМП, БТР ВС Таджикистана, два вертолета узбекских ВС, минометы, установки "Град" для подавления очага сопротивления террористов.

Учения длились четыре дня: пока антитеррористические подразделения отрабатывали совместные действия по ликвидации террористической группировки, по тревоге были подняты резервисты общей численностью 30 тысяч человек, которые отработали ряд важных элементов по проверке боеготовности на полигонах "Чорухдаррон" и "Нурафшон" на территории Исфаринского района.

Министры и глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода по завершении учений ознакомились с некоторыми видами стрелкового оружия антитеррористических подразделений ВС Узбекистана, средствами связи, специальным теплым обмундированием, защищающим солдат и офицеров от обморожений во время ведения военных операций в горных условиях в холодные времена года.

Главы оборонных ведомств двух стран дали высокую оценку совместным действиям антитеррористических подразделений двух стран и наградили особо отличившихся солдат и офицеров ценными и памятными подарками, грамотами.

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