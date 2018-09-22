Неизвестные расстреляли участников и зрителей военного парада в Иране: есть погибшие и пострадавшие.

На юге Ирана в городе Ахваз неизвестные расстреляли участников и зрителей военного парада, сообщает канал Mash.

Там проходил парад, посвященный ирано-иракской войне. Пока известно о двоих нападавших - они были на мотоциклах, открыли огонь со стороны трибун и оба были ранены.

Сообщается о, как минимум, восьми погибших военных.

Стрельбу на параде в Иране приняли за часть шоу. Именно поэтому никто не среагировал вовремя. Люди стали разбегаться только когда услышали крики.

Сейчас известно о четырех нападавших: двое убиты, двоим удалось скрыться.

Число раненых перевалило за 20, среди них есть дети: на парад шли семьями.

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