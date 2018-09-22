Автомобиль уже давно перестал быть роскошью. В современных реалиях собственный автомобиль стал неотъемлемой частью жизни.

Страны Центральной Азии не являются исключением и даже наоборот. Иностранцев часто поражает количество роскошных автомобилей на улицах городов региона — крутые внедорожники, седаны бизнес-класса и т.д.

Kaktakto выявил, какие марки машин наиболее широко представлены на сайтах по продаже авто в Центральной Азии.

Казахстан

В Казахстане шесть заводов занимаются производством и сборкой автомобилей. Местные предприятия выпускают около 50 моделей легковых машин и джипов (девять мировых марок). По данным Ассоциации автомобильного рынка республики, пятерку самых популярных машин среди населения возглавляет Toyota Camry.

Вторая по популярности машина в Казахстане — Lada Granta.

На третьем месте — Hyndai Tucson.

Четвертое место у Lada 4×4.

Замыкает пятерку лидеров – Lada Largus

Кыргызстан

В Кыргызстане машины не выпускают, также практически не развит выпуск автозапчастей и расходных материалов для обслуживания транспортных средств. Однако здесь в разные периоды отмечались самые низкие цены на автомобили и постоянно высокий спрос на их покупку со вторичных рынков мира. Пятерку самых популярных автомобилей, по данным сайта о продаже авто cars.kg, возглавляет Toyota Camry.

На втором месте Lexus серии RX.

Третье место занимает автомобили Merсedes E класса.

Четвертое место — Honda CR-V.

Пятое место — Nissan Qashqai.

Узбекистан

В Узбекистане местные жители предпочитают ездить на малогабаритных автомобилях. Это связано со свойством улиц и дорог республики, а также с покупательской возможностью граждан и местным ассортиментом на рынках.

Согласно сайту объявлений olx.uz, на первом месте по продажам в Узбекистане — Chevrole Spark.

На втором — Chevrolet Lacetti.

Третью строчку занимает Chevrolet Nexia.

На четвертом месте — Chevrolet Matiz.

Замыкает пятерку Chevrolet Cobalt.

Таджикистан

В Таджикистане преобладает спрос на более габаритные автомобили. Также в стране чаще покупают достаточно дорогие автомобили. Что касается марок производителей, то здесь потребители отдают предпочтение в большей степени европейским автозаводам.

Первое место в республике, по данным сайта marka.tj, занимает автомобиль Merсedes С-класса.

На втором месте — Opel Astra.

Третье место занимают автомобили Daewoo Matiz.

Четвертое место – BMW пятой серии.

Замыкает пятерку лидеров Toyota Camry.

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