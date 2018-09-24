Компания Tcell внедряет передовые технологии на рынок Таджикистана, и стремится к совершенствованию технологий и инноваций. Еще одним инновационным решением компании стало внедрение нового технологичного способа для связи абонентов со своим мобильным оператором. Tcell запустил первый в сфере телекоммуникаций Чат-бот на основе искусственного интеллекта в мессенджере Telegram для автоматизированного обслуживания клиентов! Чат-бот уже помогает клиентам получить информацию о тарифах и услугах, сервисах и даже вакансиях в компании Tcell.

Мессенджер Telegram завоевывает все большую аудиторию с каждым днем. Все благодаря интересным тематическим каналам, надежности в доставке сообщений, и, конечно, чат-ботам, позволяющим получить нужную информацию быстро и без лишних действий. Telegram-бот — это программа, которая автоматически, по заданной команде выполняет действия: выдают информацию, переходят по ссылкам, совершают различные действия.

Tcell Чат-бот построен на дереве решений и предлагает клиентам общение не в виде текстовой переписки, а путем выбора действий. В главном меню пользователю предлагается поддержка в следующих категориях: «Тарифы», «Услуги», «Сервисы», «Интернет», «Личные данные», «Пополнение баланса», «Офисы на карте», «Роуминг», «Акции», «Мобильные приложения», «Магазин», «Вакансии».

При выборе интересующей категории, Чат-бот предоставит всю необходимую информацию в диалоговом окне, даст все необходимые команды для подключения/отключения тарифа, опции или сервиса, команды проверки баланса или остатка мегабайтов. При необходимости, Чат-бот откроет официальный сайт компании с более расширенной информацией по интересующему вопросу, или даст ссылку на скачивание приложений «Мой Tcell» и «Чи Гап» в App Store или Google Play.

При отправке команды «Офисы на карте», бот определит ваше местоположение, и покажет вам ближайший центр обслуживания абонентов компании Tcell.

Воспользоваться Tcell Чат-ботом так же просто, как написать другу: бот предоставит информацию в течение нескольких секунд.

«Мы знаем, что у абонентов не всегда есть время или возможность воспользоваться сайтом, или обращаться в службу поддержки. При этом, у большинства абонентов есть оперативный доступ к мессенджерам: Viber, Telegram и другим. В любой ситуации: дома, на работе, на прогулке, наши абоненты быстро и с легкостью могут найти нужную и актуальную для них информацию в Tcell Чат-бот, не затрачивая своего времени на ее поиски в Интернете. Надеемся, что Чат-бот действительно будет удобным для наших абонентов,» - говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

Для работы с чат-ботом Tcell перейдите по ссылке https://t.me/tcellchat_bot или в строке поиска мессенджера Telegram введите @tcellchat_bot и начните диалог.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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