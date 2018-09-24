В прямом эфире радиостанции «Asia - Plus» 22 сентября были определены победители второго тура ежемесячного конкурса «Полет мечты».

Главный приз розыгрыша автомобиль «Ravon» достался Нозирджону Маликову. Счастливыми обладателями призов также стали Хавазбек Курбонов (электрочайник), Охун Юнусов (блендер), Тахмина Сироджова (пылесос), Фотима Абдулвахобова (утюг).

Награждение победителей состоится в ближайшее время, сообщили в авиакомпании «Таджик Эйр».

«Для участия в акции «Полет мечты» необходимо приобрести авиабилеты «Таджик Эйр» и совершить полёт. По итогам каждого тура акции методом лототрона или генератором случайных чисел определяются победители, которых ждут суперпризы – автомобили «Ravon R3» и «Ravon R4», а также другие призы (бытовая техника). Благодарим уважаемых пассажиров за выбор нашей авиакомпании и желаем всем приятного полета», – отметил пресс-секретарь авиакомпании Азиз Хайруллоев.

Напомним, что победители первого тура конкурса «Полет мечты» были определены 21 марта. Тогда суперприз – автомобиль «Ravon» достался пассажиру «Таджик Эйр» Ашуру Достиеву. Помимо суперприза также были разыграны ЖК-телевизор, Apple iPhone 10, стиральная машина и пылесос.

На сегодняшний день самолёты ОАО «Таджик Эйр» осуществляют регулярные полёты в Индию (Дели), КНР (Урумчи), Иран (Тегеран), Казахстан (Алматы), Кыргызстан (Бишкек), Самарканд и Российскую Федерацию (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Нижневартовск, Новосибирск). Авиакомпания «Таджик Эйр» также выполняет регулярные внутренние авиаперевозки в Худжанд и Хорог.

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