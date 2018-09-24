Душанбинский «Истиклол» благодаря единственному голу Шериддина Бобоева одержал домашнюю победу над «Худжандом» (1:0) в центральном матче восемнадцатого тура чемпионата Таджикистана и стал единоличным лидером.

Встреча между двумя претендентами на золотые медали высшей лиги, которая прошла на Центральном стадионе Душанбе, собрала семь тысяч зрителей. Форвард Шериддин Бобоев поразил ворота «Худжанда» на 66-й минуте.

Эта победа позволила «Истиклолу» на три очка оторваться от «Худжанда» и выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Таджикистана.

1 /3

В 19-м туре встретятся 26 сентября «Панджшер» – «Истиклол» и «Баркчи» – «Куктош», 29 сентября «Регар-ТадАЗ» – «Хатлон», а 30 сентября «Худжанд» – ЦСКА «Памир».

Между тем, во втором туре группового этапа чемпионата Азии-2018 в квартете «А» юношеская сборная Таджикистана (U-16) поделила очки с одним из фаворитов турнира сборной Японии. Игра, проходившая на стадионе «UM Arena», завершилась безголевой ничьей.

В другом матче группы сборная Таиланда была сильнее команды Малайзии – 4:2.

По итогам двух сыгранных туров турнирную таблицу в группе «А» возглавляет сборная Японии, набравшая четыре очка. В активе Таиланда и Малайзии по 3 очка. Юноши Таджикистана с одним баллом расположились на четвертой строчке.

1 /3

Теперь все решится в последнем туре группового этапа чемпионата Азии-2018. Для выхода в четвертьфинал юношеской сборной Таджикистана в заключительном туре необходимо побеждать Таиланд, при этом рассчитывать, что Япония обыграет Малайзию.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus