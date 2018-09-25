Внешнеполитическое ведомство Туркменистана удивлено заявлением посла Таджикистана в Узбекистане Содика Ашурбойзода относительно приостановки строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан «до лучших времен».

«Министерство иностранных дел Туркменистана выразило таджикской стороне свое непонимание в связи с появившимся в СМИ заявлением Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Узбекистане господина Имоми Содик Ашурбойзода о том, что Душанбе намерен «отложить до лучших времен» идею строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан», - говорится в сообщении на официальном сайте МИД Туркменистана.

Отмечается, что комментарии туркменской стороны по вышеназванному заявлению в официальном порядке доведены до МИД Таджикистана.

20 сентября в интервью российскому изданию «Коммерсант», посвященном развитию транзитных транспортных потоков в Узбекистане, Ашурбойзода отметил, что улучшение отношений с Узбекистаном заставило Душанбе «отложить до лучших времен» идею железной дороги из Туркменистана до Таджикистана через север Афганистана.

Получить какие-либо комментарии по этому вопросу в таджикском внешнеполитическом ведомстве «АП» пока не удалось.

Что это за дорога?

Меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран.

Таджикистан с использованием данной дороги мог бы выйти на международные железнодорожные пути в обход Узбекистана, который в то время под различными предлогами препятствовал движению таджикских грузовых поездов через свою территорию.

Первую очередь этой дороги - Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) - запустили в конце 2016 года при участии президентов двух стран.

Однако, правительство Туркменистана не одобрило подписанный Таджикистаном и Афганистаном протокол о дальнейшей реализации проекта по строительству железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Между Таджикистаном и Афганистаном существовали спорные моменты по выбору маршрута этой дороги через территорию Афганистана. Были предложены два маршрута. Протяженность короткого маршрута, который предложил Таджикистан, составляет 160 километров. Предложенный афганской стороной маршрут составлял свыше 500 километров.

В итоге сторонам удалось договориться и подписать соответствующий протокол. В 2014 году они направили его на подписание правительству Туркменистана.

Также оставалось под вопросом строительство таджикско-афганского участка в связи с ситуацией на афганской территории: Азиатский банк развития, который ранее взял на себя финансирование прокладки афганского участка этой дороги, приостановил поддержку этого проекта из-за напряженной обстановки в соседней стране.

Ранее АБР выделил $9 млн. грантовых средств для разработки технико-экономического обоснования будущей железной дороги.

А таджикские грузы все еще стоят на границе Туркменистана

Между тем, почти уже месяц автомашины с таджикскими грузами стоять на границе Туркменистана: туркменские таможенники не пропускают на свою территорию грузы, предназначенные для Таджикистана или экспортированные из Таджикистана.

Таджикское транспортное ведомство рекомендовало водителям грузовиков воспользоваться альтернативными маршрутами: доехать до Баку, оттуда через Каспий на пароме до казахского порта Актау и через Казахстан и Узбекистана до Таджикистана.

«Эта дорога более протяженная по сравнению с дорогой Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан, однако на данный момент другого выхода нет», - говорилось в официальном сообщении Минтранса.

По различным данным, на границе Туркменистана скопились сотни машин со стороны Ирана, а еще десятки со стороны Узбекистана.

Водителям некоторых грузовиков пришлось прислушаться к рекомендациям Минтранса и двигаться в сторону границы Азербайджана.

Минтранс Таджикистана посредством внешнеполитического ведомства страны еще в начале сентября обратился за разъяснением причин задержания грузовиков к туркменской стороне. Официальные структуры Таджикистана не подтверждают, но и в то же время не отрицают получения ответа от туркменских коллег, воздерживаясь, в целом, от любых комментариев по данному вопросу.

Однако, источник в соответствующих структурах Таджикистана на условиях анонимности сообщил «АП», что туркменская сторона сразу же ответила на обращение и связывала ограничение продвижения грузовиков по своей территории с вопросами безопасности.

«На самом же деле, - сказал он, - здесь могут быть политические моменты. Таджикистан заявляет о своих предпочтениях относительно использования в дальнейшем для транзитов своих грузов территории Узбекистана, с которым в настоящее время находится в теплых отношениях. Это могло не понравиться туркменским властям».

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