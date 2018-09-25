Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня на очередном заседании правительства страны поручил строго контролировать ход выполнения его указаний, которые былыи даны в ходе его встречи с активом ГБАО, сообщает пресс-служба главы государства.

Поручение было адресовано правительству страны и исполнительному аппарату президента Таджикистана.

Напомним, по итогам рабочей поездки по ГБАО президент Таджикистана 15 сентября на встрече с активом области подверг резкой критике работу правоохранительных структур области по обеспечению верховенства закона на территории ГБАО.

Он дал месяц срока главам области, МВД и ГКНБ республики для наведения порядка в Хороге. В случае, «если они не справятся, президент пообещал задействовать Вооруженные силы.

Сразу после этого замначальника УГКНБ Таджикистана по ГБАО Алишер Мирзонаботов был назначен первым заместителем главы области. Также с формулировкой «в связи с переходом на другую работу» с занимаемой должности был снят другой заместитель главы ГБАО Абдулназар Абдулназарзода. Новыми замами главы области были назначены Назира Амирбекзода, Анвар Иматшозода и Умедджон Носиров.

От занимаемых должностей были освобождены главы ОМВД города Хорог, районов Шугнан, Рушан, Ишкашим, Мургаб и начальник ОГАИ УМВД ГБАО.

По совместительству первый замглавы МВД республики, генерал-лейтенант милиции Абдурахмон Аламшозода был назначен начальником УМВД страны по ГБАО. Он заменил Мансура Бухоризода.

Затем были сменены председатели Хорога, Рушана и Рошткалинского района.

На сегодняшнем заседании правительство республики также одобрило проект поправок в Кодекс по градостроительству, в законы «О местных органах государственной власти», «Об Академии наук Таджикистана».

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