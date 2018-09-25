«Вдовы ветеранов ВОВ, которые ушли из жизни после войны, единовременную денежную помощь не получают. На такую помощь могут рассчитывать только вдовы таджикистанцев, погибших непосредственно в боях ВОВ», - сообщили «АП» в республиканском Совете ветеранов.

По его словам, ежегодно помощь выделяется в преддверии дня Победы от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона ветераном ВОВ и блокадникам Ленинграда. В текущем году размер помощи каждому ветерану составил 3 тыс. сомони.

«Кроме того, местные органы государственной власти, главы областей, районов и городов страны перед днем Победы и Дня государственной независимости республики выделяют единовременную помощь ветеранам войны, блокадникам Ленинграда, вдовам погибших в сражениях ВОВ воинов, воинам-интернационалистам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС», - отметил источник.

По его словам, в начале сентября мэр Душанбе Рустам Эмомали в честь Дня независимости страны выделил 42 ветеранам ВОВ, вдовам погибших в той войне солдат и офицеров по 900 сомони.

Он также отметил, что по всем этим вопросам можно обратиться республиканский Совет ветеранов по телефону 221 86 00.

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