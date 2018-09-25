В Пенджикенте стартовала акция «Включайся в скоростной режим». Абоненты компании «МегаФон Таджикистан» могут прийти в ближайший офис оператора и протестировать скорость мобильного интернета 4G под руководством сотрудника офиса обслуживания, который поможет настроить мобильное оборудование для полноценной работы в сети четвертого поколения.

Сеть 4G в Пенджикенте была запущена «МегаФон Таджикистан» летом этого года. Более 100 тысяч жителей и сотни туристов, посещающих город, получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит в секунду. Летом качество работы новой сети уже оценили гости из Узбекистана и других стран, подключившие SIM-карты в офисе компании «МегаФон Таджикистан». По итогам своего путешествия они поблагодарили оператора за отличную связь и быстрый мобильный интернет, с помощью которого они могли делиться впечатлениями с друзьями и близкими в социальных сетях. Теперь к активному тестированию 4G приглашаются все желающие – «МегаФон Таджикистан» важно узнать мнение абонентов о новой сети для того, чтобы спланировать дальнейшие технические работы.

«Мы развиваем сеть, ориентируясь на потребности наших клиентов. Ежемесячно на карте Согдийской области появляется новый населенный пункт, где мы запускаем скоростной мобильный интернет. В результате этой постоянной работы 4G-доступ есть на 85% территории региона, и это не только города – Худжанд, Канибадам и Пенджикент, – но и небольшие поселки. Мы приглашаем включаться в скоростной режим все больше абонентов, а их отзывы о качестве наших услуг становятся основой для дальнейшего развития», – комментирует руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.

Преимущества 4G-интернета доступны владельцам оборудования, поддерживающего данную технологию, и SIM-карты 4G. Убедиться, что SIM-карта и мобильный гаджет могут работать в сети четвертого поколения, можно с помощью USSD-команды *0454#.