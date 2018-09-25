Пластический хирург международной клиники Ибн Сино Нозим Шодиев рассказывает о том, какие операции самые популярные в Таджикистане, можно ли кормить ребёнка грудью после маммопластики, и кого на операционный стол пластические хирурги точно не возьмут.

- Нозим, пластическая хирургия в Таджикистане - это страшно? Потому что многие у нас хотят, но боятся.

- Это совсем не страшно. И не больно – современная анестезия позволяет свести к минимуму болезненные ощущения во время операции и реабилитации пациента. В нашей клинике риск погрешностей составляет всего один процент из ста.

Тем не менее, мы, как и другие пластические хирурги, всегда предупреждаем пациентов, что никаких гарантий дать не можем, потому что в любой хирургии сопутствуют определенные риски. Например, риск вторичной операции. Особенно часто это случается при ринопластике. Несмотря на то, что хирург во время операции все может сделать правильно, реакцию человеческого организма никто не может предсказать. В связи с этим может потребоваться коррекция.

Нозим Шодиев Asia-Plus

- Скажем, за последние пять лет количество желающих изменить свою внешность в Таджикистане возросло или уменьшилось?

- Однозначно возросло. Сейчас мы оперируем до 10 человек в месяц. А еще я заметил, что люди стали приходить более подготовленные. Прежде чем прийти на консультацию, они читают информацию в интернете, говорят с людьми. Это с одной стороны хорошо, с другой - плохо. Хорошо, потому что люди уже примерно знают, чего ожидать от операции; но плохо, потому что в интернете полно мифов, которые не имеют никакого научного обоснования.

Например, приходит женщина и говорит: «А вы используете новейший силикон, с которым я смогу кормить ребенка после родов? А он не лопнет?». Или: «У меня точно потом не будет рака молочной железы?».

Когда я говорю, что силикон один и тот же, что 20 лет назад, что и сейчас, и что с любым силиконом можно кормить грудью, и по ощущениям он не отличается от «своей» груди, пациентка смотрит на меня удивленными глазами. И то что силикон не вызывает и никогда не вызывал рак молочной железы - это тоже миф.

«Мы возвращаем пациенткам не грудь, а собственную самоидентификацию»

- Что вы можете сказать об уровне пластической хирургии в Таджикистане?

- Насколько я знаю, пластические операции в Душанбе проводятся только в нашей клинике, «Медгородке» и «Караболо». Уровень профессионализма местных хирургов достаточно высокий, потому что большая часть из них проходила обучение в Германии, Японии или Иране.

Я редко слышу критику о работах наших хирургов, если мы говорим об объективной критике.

Также к нам в клинику регулярно приезжают практикующие хирурги из Ирана. Консультации они не проводят, а делают операции только тем пациентам, которых я направляю после осмотра.

- Самые популярные операции на Западе - это увеличение груди, липосакция и блефаропластика. А у нас?

- У нас в стране не ведут статистику по этому поводу, но по собственным наблюдениям, думаю, что самые распространенные операции – это ринопластика, то есть исправление носа, маммопластика – изменение формы и размера молочной железы, абдоминопластика – удаление излишек кожи и подкожного жира в области живота и липосакцию.

В основном, девушки просят увеличить грудь или подтянуть её. С начала года у нас успешно было прооперировано более 50 девушек и женщин в возрасте от 30 до 50 лет.

Большинство из них приходили с мужьями, которые были инициаторами проведения операции по увеличению груди.

Мало, кто приходит с просьбой уменьшить грудь. У таджикских девушек в основном небольшие размеры груди. Чаще всего на операции по уменьшению груди идут женщины старше 50 лет.

Нозим Шодиев за работой архивное фото

Бывают и случаи, когда к нам обращаются пациентки после удаления молочной железы. Это очень чувствительный и деликатный вопрос, к которому мы подходим с большой ответственностью.

Женская грудь – не просто орган. Он является важной составляющей женской психологии, тесно связан с показателем женственности. В связи с этим женщина остро переживает операцию по удалению молочной железы. И мы возвращаем пациенткам не грудь, а собственную самоидентификацию.

Хорошие результаты также дает абдоминопластика, хотя реабилитация может быть весьма неприятной. Зато спустя несколько месяцев после операции от дряблости, растяжек и лишнего жира не останется и следа, при условии, что пациент будет вести здоровый образ жизни. Правда, не рекомендуется проводить абдоминопластику тем женщинам, которые намерены заводить детей в будущем - беременность часто сводит весь результат на нет, а прибегать к столь серьезному вмешательству несколько раз все же не рекомендуется.

- А сколько стоят пластические операции в вашей клинике? Скажем, маммопластика…

Стоимость варьируется в зависимости от вида операции, и её сложности. В среднем, маммопластика 12000-23000 сомони, абдоминопластика от 19000 сомони, ринопластика и отопластика – 12000 сомони.

«Приходят девочки с фотографией какой-нибудь знаменитости»

- Как правильно подготовиться к пластической операции?

- Нужна психологическая подготовка и полная осведомленность о предстоящей операции. После консультации с хирургом, во время которой мы рассказываем о возможных рисках, отправляем потенциальных пациентов на прием к психологу, который пытается разобраться в ситуации и выносит свой диагноз – нужна ли операция вообще.

Многие думают, что на следующий день после операции они проснутся и пойдут на учебу, работу или отправятся в отпуск на Бали. Так не бывает.

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Во время реабилитации неизбежны отеки, асимметрии, гематомы - порой сильные. Большинство из них проходят только через месяц. Мы всегда об этом предупреждаем, но некоторые пациенты почему-то регулярно приходят с нами ругаться.

- Как вы можете объяснить, что такое большое количество людей с нормальным внешним видом сегодня стремятся его изменить?

- Все это стереотипы, названные интернетом. Сейчас все хотят быть одинаковыми – с маленькими чуть вздернутыми носиками, пухлыми губами, выдающимися скулами и большими глазами.

Мы не проводим операции без необходимости. Бывает, что к нам приходят девочки с фотографией какой-нибудь знаменитости и просят сделать им точно такой же нос.

Но мы не можем этого сделать, потому что он ей просто не пойдет. Например, лицо у пациентки крупное и круглое, а носик она хочет маленький, курносый и острый, как у Николь Кидман. Она не понимают, что такой нос не будет сочетаться с симметриями ее лица. В таких ситуациях нужен не пластический хирург, а психолог.

Люди часто приходят к пластическому хирургу, когда у них в жизни что-то не ладится. Таким образом, они хотят решить свои проблемы, но наша задача объяснить, что это не выход.

- Когда пластическая хирургия совершенно оправдана?

- Например, если у девушки грубый, искривленный или сломанный нос. Или же сильно торчат уши, и это мешает девушке собирать волосы. Ну, или когда человек после ожирения сильно похудел, то вполне естественно, что он хочет убрать излишки кожи и вернуть былую привлекательность.

- Кого из пациентов вы точно не примете?

- Мы отказываем тем пациентам, у которых появилась зависимость от пластических операций. Например, ринопластика прошла хорошо, но пациент хочет сделать нос еще тоньше, еще меньше. Люди очень часто не могут остановиться после первой пластики.

Также мы отказываем пациентам, у которых уже были проведены две, и более неудачных операций (не в нашей клинике) на одну и ту же часть лица или тела. Такие работы сопряжены с большим риском: сложно исправить дефекты, нужно ждать по нескольку лет, чтобы ткани восстановились после неудачных операций, прежде чем их корректировать. Но пациенты не хотят ждать, им нужно все и сразу.

- А что насчёт пациентов - мужчин?

Мужчины приходят к нам чаще, чем вы думаете. Молодые парни убирают рубцы и делают носы, а мужчины 40+ делают фэйслифтинг и ботокс. Я не знаю, в чем дело, потому что раньше рубцы и выдающиеся носы были признаком мужественности.

Ринопластика у мужчин иллюстрация с сайта Depositphotos

- По вашему мнению, пластическая хирургия ХХ века сильно отличается от хирургии XXI века?

- Что касается эстетической пластической хирургии, то кардинальных изменений не произошло. Изменилась осведомленность врачей и общества к косметологической хирургии. Техника проведения той же самой ринопластики в XXI веке ничем не отличается от того, как её проводили в прошлом веке. Просто люди начали меньше верить мифам, и больше – научным фактам.

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