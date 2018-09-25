В настоящее время всем операторам РУ внешний интернет предоставляется через «Узбектелеком».

Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому для всех интернет-провайдером соседней страны предусмотрена либерализация доступа прямого подключения к международным сетям телекоммуникаций.

В соответствии с документом, который был подписан лидером узбекистана 21 сентября, к 1 января 2020 года всем операторам РУ должны либерализовать доступ прямого подключения к международным сетям телекоммуникаций, сообщает uznews.uz.

Отмечается, что данное решение определено в «Дорожной карте» по реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, утвержденной данным документом.

Таким образом, в результате либерализации доступа к международным сетям телекоммуникаций всем операторам, ожидается снижение цен на доступ к сети Интернет для конечных пользователей.

Как уточняется в "дорожной карте", которая прилагается к указу, инициативу необходимо реализовать до 2021 года.

"Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением науки и техники", - говорится в тексте документа.

А как у нас?

В Таджикистане в начале этого года наоборот была введена монополия на интернет.

«Точиктелеком», который является подведомственным предприятием Службы связи при правительстве Таджикистана, стал монопольно продавать интернет-трафик всем таджикским провайдерам и мобильным компаниям, запретив им самостоятельно покупать интернет в соседних странах.

По словам участников рынка, теперь компании вынуждены покупать интернет у «Точиктелекома» за 51 тысячу долларов за гигабит без учета НДС. Для сравнения: ранее они покупали интернет из Кыргызстана, Узбекистана и Китая оптом по цене от 10 до 20 тыс. долларов за тот же объем.

Операторы заявляли, что монополия станет препятствием для развития рынка, а регулятор при необходимости сможет оказывать давление компании, которые предоставляют интернет-услуги.

По последним данным, интернетом в Таджикистане пользуется около 1,6 миллиона населения, и это составляет 19% от общего количества проживающих в стране людей.

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