Капитальный ремонт одного из главных проспектов столицы Таджикистана – участка проспекта Исмоили Сомони от первой в городе Душанбе трёхуровневой эстакады, возведенной в 82-м микрорайоне, до западных ворот города, начнется 27 сентября.

Движение автотранспорта по данному участку будет ограничено, но полностью приостанавливаться не будет, сообщил «АП» источник в отделе транспорта мэрии города.

На первом этапе ремонтные работы будут вестись с левой стороны проспекта, а в это время двухстороннее движение автотранспорта будут налажено по правой стороне проспекта, которую также закроют после ремонта левой.

Проспект станет восьмиполосным

Участок проспекта Сомони, протяженностью 4,6 км - от Караболо до западных ворот города - будет полностью обновлен: ширина трассы будет доведена до 68 метров, а до западных ворот столицы будут созданы 8 полос движения.

Наряду с этим намечается создание четырёх дополнительных полос движения для общественного транспорта, что в дальнейшем обеспечит беспрепятственное движение всех видов транспорта в этом направлении и предотвратит пробки.

Для реализации данного проекта будет затрачено свыше 92,4 миллионов долларов США.

Кредиторами проекта выступают Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

В начале сентября в Душанбе, в 82-м мкр-не столицы, была открыта первая в стране эстакада.

Эстакада была возведена в рамках проекта «Улучшение состояния региональной дороги Душанбе - Турсунзаде, участок дороги от пересечения улицы Сино и проспекта Исмоила Сомони до западных ворот города Душанбе». Ее строительство началось 22 июля 2016 года и 5 сентября она была сдана при участии Эмомали Рахмона и Рустама Эмомали.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus