Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА. 33-летний хорват обошел экс-одноклубника Криштиану Роналду и форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает eurosport.ru.

В 2018 году Лука выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и завоевал серебро чемпионата мира с Хорватией.

Начиная с 2008 года награду ФИФА как лучший футболист года получали только два футболиста — Криштиану Роналду и Лионель Месси. На счету каждого из них по пять наград.

На церемонию вручения наград ФИФА в Лондон оба не приехали.

Лучшим тренером стал Дидье Дешам, работающий со сборной Франции.

Лучшим вратарем — выступающий за «Реал» бельгиец Тибо Куртуа.

Голом года признан мяч, который нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах забил «Эвертону» в декабре 2017 года.

Между тем, в команду года по версии ФИФА вошли: вратарь Давид де Хеа ("Испания, "Манчестер Юнайтед"), защитники Данни Алвес (Бразилия, "Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Марсело (Бразилия, "Реал"), полузащитники Нголо Канте (Франция, "Челси"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"), нападающие Криштиану Роналду (Португалия, "Реал" / "Ювентус"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона").

Иван Ракитич и Лука Модрич Фото: © globallookpress.com

Дедушку Модрича расстреляли в 90-е годы

Детство будущей звезды мирового футбола было омрачено войной на Балканах в 90-е годы. Отец Стипе ушел служить в армию, а дед Лука, в честь которого был назван футболист, ушел в партизаны, сообщает Комсомольская правда.

Но в 1991 году его партизанский отряд поймали и дедушка Луки Модрича был расстрелян. Семья в спешке покинула родной город Задар, где они жили в районе с емким названием "Модричи". После того, как семья Модричей собрала в спешке вещи и покинула жилье, их дом был сожжен.

- Война сделала меня сильнее. Я не хочу, чтобы эти воспоминания преследовали меня всю жизнь. Но не хочу и забывать об этом, - признался однажды Модрич. Война наложила свой отпечаток на жизнь футболиста.

В мае 2018 года Модрич блокировал удары Салаха в Киеве в финале Лиги Чемпионов. GLOBAL LOOK PRESS

Модрич дальше рос в небольшом городе Обровац. Их домом на ближайшие пять лет стала гостиница "Коловаре". Условия были невыносимые - стекла в здании были выбиты, на город обрушивались бомбы. Два года семья жила без электричества и водопровода, с трудом находя средства на еду.

Однажды отец Луки Модрича проявил смекалку и сделал ему футбольные щитки из дерева. А потом ему подарили настоящие щитки, на которых был изображен бразилец Роналду. И в них Лука играл до своего 16-летия, когда дебютировал в основном составе клуба "Динамо" (Загреб). Спустя годы он вспоминал:

- Я гордился, потому что Роналдо был моим кумиром. Он был настоящим Роналдо! - заочно подкалывая Криштиану Роналду, с которым играл шесть лет с 2012 по 2018 годы.

Модрич играл шесть лет в "Реале" вместе с Криштиану Роналду. GLOBAL LOOK PRESS

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