Таджикистан будет председательствовать в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) до 2020 года.

Церемония передачи председательства от Китая Таджикистану прошла на специальной встрече министров иностранных дел государств-членов СВМДА, в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

«Новым исполнительным директором Секретариата назначен Хабибулло Мирзоев, чья кандидатура была единогласно поддержана всеми 27 странами-членами СВМДА», отмечает пресс-служба.

СВМДА – это политическая платформа, основанная на принципе консенсуса. для диалога, консультаций, принятия решений и осуществления мер на основе консенсуса по проблемам безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, наблюдателями – 8 стран и 5 организаций. СВМДА было инициировано 5 октября 1992 года президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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