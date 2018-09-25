О длинных ресницах 11-летнего таджикского мальчика написало британское издание Daily Mail. Муин Бачонаев ещё в 2012 году был вписан в Книгу рекордов России в номинации «Самые длинные ресницы».

Отец Муина, Зайдулло Бачонаев, рассказал изданию, что необычно длинные ресницы сына заметили еще в роддоме: у новорожденного Муина ресницы доставали до губ. По словам отца, родители обратились к врачам, но они сказали, что мальчик совершенно здоров.

Муин любит играть в футбол и мечтает стать отличным футболистом, когда вырастет. Он является воспитанником футбольной академии московского «Спартака» в группе детей 2006 года рождения.

Муин любит футбол Источник: asset-a.grid.id

«Я живу, как обычные люди. Не нужно особо заботиться о моих ресницах, мне с ними комфортно, и у меня нет никаких трудностей», - рассказал Муин британскому изданию.

Источник: dailymail.co.uk

На данный момент длина ресниц Муина составляет 4,5 см, и он уже попал в Книгу рекордов России, но надо дорасти до 7 сантиметров, чтобы обойти Стюарта Мюллера с ресницами длиной 6,99 см, который попал в мировую Книгу рекордов Гиннеса.

Источник: imagens.mdig.com.br Среди мужчин мировой рекорд принадлежит американцу Стюарту Мюллеру с его ресницами длиной 6,99 см.

Рекордно длинные ресницы принадлежат жительнице Китая Ю Джянсия. Длина ее ресниц — 12,4 сантиметра.

Ю Джянсия Источник: i.cbc.ca

Как сообщает Daily Mail, отец мальчика - Зайдулло Бачонаев в 2010 году с семьёй переехал из Таджикистана в Москву.

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