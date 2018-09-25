До 1 сентября в Таджикистан из Узбекистана доставлено 7 млн. 498,7 тыс. кубических метров, говорится в ежемесячном отчете министерства экономического развития и торговли РТ «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане».

Сумма поставленного в марте-августе из Узбекистана природного газа достигает почти $745 тыс., сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Основным потребителем узбекского «голубого топлива» на данный момент является Таджикская алюминиевая компания, на долю которой приходится около 80% от общего объема поставок, таковы данные «Таджиктрансгаза».

В отчете сообщается, что также узбекский газ получили более 10 небольших предприятий страны, такие как АО «Азиз», «Гази Регар», предприятия по производству кирпича и другие.

В таджикском газораспределительном предприятии отмечают, что поставки газа могут быть налажены также другим желающим предприятиям по мере их готовности.

В частности, подчеркивают в «Таджиктрансгазе, рассматривается вопрос снабжения узбекским газом столичных теплоэлектроцентралей с началом нового отопительного сезона.

Также рассматриваются возможности газоснабжения населения, однако существуют некоторые вопросы, в частности готовность инфраструктуры, для решения которых требуется определенное время.

Напомним, согласно подписанному газораспределительными компаниями двух стран контракту, Узбекистан предоставит в 2018 году Таджикистану около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму $15,1 млн.

Узбекистан продает Таджикистану природный газ по $120 за каждую тысячу кубометров.

Взамен электричество на $22 млн.

Таджикистан в свою очередь за этот период экспортировал в Узбекистан более 1,1 млрд. киловатт-часов электроэнергии на сумму свыше $22 млн.

Экспорт таджикской электроэнергии в Узбекистан, как и поставки узбекского газа в Таджикистан, начались с апреля этого года, после многолетнего перерыва.

Ожидается, что до конца нынешнего года Таджикистан экспортирует в Узбекистан не менее 1,5 миллиарда кВт/ч в год.

Согласно достигнутым электроэнергетическими компаниями двух стран договоренностям, Узбекистан платит за каждый киловатт таджикской электроэнергии по 2 американских цента.

Товарооборот продолжает расти

Таджикистан и Узбекистан за восемь месяцев этого года наторговали между собой почти на $175 млн. Таджикско-узбекский товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,3 раза.

При этом Узбекистан в течение нынешнего года стала второй (после Молдовы) страной на пространстве СНГ, с которой Таджикистан имеет плюсовой торговый баланс: импорт узбекских товаров осуществлен на сумму чуть более $77 млн. в то время, как экспортирована таджикская продукция в соседнюю страну на сумму более $96 млн.

До этого за все годы независимости импорт узбекской продукции превалировал над экспортом таджикских товаров.

В настоящее время Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк-сырец, различные ткани, алкогольные напитки, ковры и прочее.

Импортируется из Узбекистана текстильная продукция, минеральные удобрения, пластмасса, обувь, керамические изделия, цветные металлы, электрическое и механическое оборудование.

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