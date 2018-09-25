Хокимият Ташкента запустил акцию по проведению массовой утренней зарядки и призвал все министерства и ведомства, организации и предприятия, государственные органы определить один день недели в трудовом коллективе "Днём спорта и здоровья", сообщает podrobno.uz.

Сегодня, 25 сентября, в Ташкенте сразу в нескольких местах – площадь Дружбы Народов, улица Сайилгох возле ресторана "Зарафшан", около музея Олимпийской славы будут проходить мероприятия, где планируют провести зарядку одновременно 400 человек.

Также хокимият Ташкента призвал систематически совершенствовать спортивно-оздоровительную работу и обеспечить необходимым спортивным инвентарем всех сотрудников, с учетом их интересов и возраста.

Также поручено в организациях с продолжительным рабочим днём внедрить систему выполнения гимнастических упражнений, направленную на предупреждение усталости, поднятие духа сотрудников и повышения их рабочей эффективности, отмечает издание.

Массовые зарядки в Таджикистане внедрили еще в марте

В марте 2018 года госслужащих Таджикистана обязали заниматься утренней зарядкой в выходные дни, в 7 утра.

Инициатором этого новшества, заимствованного у советского прошлого, выступил Исполнительный аппарат президента Таджикистана - с целью пропаганды здорового образа жизни и физической культуры.

Сотрудники всех государственных ведомств, учреждений и организаций, независимо, является ли этот день рабочим или выходным, должны участвовать в ней, без исключения.

архивное фото Asia-Plus

Комитет по делам молодежи и спорта тогда составил график, согласно которому ведомства проводят субботние зарядки, и определены места, где это будет проходить.

График опубликован на сайте комитета.

Впервые на зарядку 10 марта к столичному «Манежу» вышли служащие Комитета по строительству и архитектуры страны.

17 марта наш корреспондент побывал на одном таком мероприятии и подготовил фоторепортаж, где в столичном парке Государственного флага у водопада занимались физкультурой сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, Комитета по землеустройству и геодезии, Комитета по делам женщин и семьи, а также сотрудники Комитета по охране окружающей среды, студенты.

архивное фото Asia-Plus

Внедренное новшество прижилось: в минувшую субботу, 22 сентября, согласно графику, на утреннюю зарядку вышли и сами сотрудники Комитета по делам молодежи и спорта, а также Минфина, Минэкономразвития, Минюста и Налогового комитета, Филиала МГУ в Душанбе и студенты других вузов.

В Министерстве финансов РТ сообщили «АП», что в субботу свыше 120 сотрудников ведомства вышли на утреннюю зарядку на площади Государственного флага.

В предстоящую субботу, 29 сентября, на зарядку выйдут сотрудники Минсельхоза, Министерства иностранных дел и Минобразования.

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