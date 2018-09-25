«Музыкальная премия Боба» - это национальный конкурс оригинальной песни, который проводится в Таджикистане уже второй год подряд. К участию допускаются молодые люди, создающие и исполняющие собственную музыку и песни. Tcell стал неизменным партнером конкурса, помогая находить и развивать музыкальные таланты Таджикистана.

С 1 мая по 15 августа 2018 осуществлялся прием заявок на участие в конкурсе. Молодые люди в возрасте от 16 до 28 лет имели возможность подать заявку на сайте www.bobsmusicaward.tj, заполнив анкету, загрузив текст и видео с исполнением авторской песни.

Было принято 45 заявок, от музыкантов из Душанбе, Согдийской области и ГБАО. В финал прошло 11 исполнителей, которые были выбраны компетентным жюри.

11 финалистов, в числе которых и сольные исполнители, и музыкальные группы, совсем скоро выступят на Гала-концерте «Музыкальной премии Боба», который пройдет 29 сентября в 17:00 в Таджикской национальной филармонии имени Акашарифа Джураева. Вход свободный, билеты можно получить в кассах филармонии бесплатно.

Все финалисты исполняют авторские песни на разных языках и в разных музыкальных стилях/направлениях. Перед Гала-концертом для них будут проведены серии мастер–классов по вокальному и актерскому мастерству от профессионалов музыкальной индустрии Таджикистана. В состав жюри вошли Джасур Халилов, Икбол Завкибеков, Кирилл Кузьмин, Ширинмох Нихолова, M.One – Мастер Исмаил, Бехруз Зеваров и Баха 84.

По итогам выступления жюри определят 3 победителей, которые получат денежное вознаграждение для развития своего творчества. А обладатель 1 места получит бесплатную ротацию своей авторской песни на радио «Ватан», запись в профессиональной студии звукозаписи и поддержку продюсера!

Для Tcell поддержка «Музыкальной премии Боба» - важный социальный проект, как создание платформы для молодых талантливых людей, вложение в будущее их потенциала. Цель конкурса – поддержка молодых музыкантов со всего Таджикистана, представляющих различную музыкальную культуру и стили. Для Tcell очень важна поддержка в развитии культуры, сохранение культурных традиций, и в то же время динамичность и современность в творчестве и музыке.

На протяжении всего периода подачи заявок, Tcell осуществлял техническую поддержку конкурса, предоставив информацию об условиях и порядке подачи заявок по короткому номеру 1414. Помимо этого, вход на официальный сайт премии для абонентов Tcell не тарифицировался. В рамках информационной поддержки, Tcell обеспечил информирование населения по разным каналам. Во всех эксклюзивных центрах обслуживания абонентов компании по всем регионам республики, сотрудники также информировали всех заинтересованных о конкурсе, помогали заполнять и отправлять заявки.

Национальный конкурс оригинальной песни «Музыкальная премия Боба» проводится уже второй год подряд Культурным Центром «Бактрия» при поддержке Швейцарского Офиса по Сотрудничеству в Таджикистане, Посольства Великобритании и Северной Ирландии в РТ, Посольства Франции в РТ, Tcell и Министерства Культуры РТ.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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