Полетать на монгольфьере, выиграть до 10 Гб интернет-трафика и угоститься пончиком в брендовых цветах компании «МегаФон Таджикистан» мог каждый гость Фестиваля еды и воздушных шаров, прошедшего в выходные в душанбинском парке «Наврузгох». Оператор выступил официальным партнером связи праздника и организовал несколько собственных развлекательных площадок.

Пути к призам на площадках компании «МегаФон Таджикистан» были разнообразными: гостям предлагалось попасть дротиками в надувные шары, ответить на вопросы о мобильных услугах, сделать на фестивале и выложить в соцсетях фото, которое признают самым креативным, съесть пончик без помощи рук.

В борьбу за призы включились жители Душанбе, Худжанда, Бохтара, многих районов республики. К счастью, призов и подарков тоже было много. Абоненты оператора и посетители получали сувениры и значки с надписью «Я люблю Душанбе», интернет-пакеты от 1 000 до 10 000 Мб, «красивые» номера с подключенными тарифами «Включайся!», а всем посетителям скачавшим приложение «МегаФон Life» были подарены стикеры. Самые любознательные тестировали скоростной интернет 4G и засыпали консультантов «МегаФона» вопросами о современных технологиях.

«Спасибо за впечатления и полезную информацию! Мы с мужем не только хорошо отдохнули, но и узнали, как платить меньше за звонки родственникам в Россию. Теперь обязательно подключим приложение «МегаФон Life». Да, еще выиграли пакет интернета – тоже полезный подарок!» – делится эмоциями абонентка компании Фатима КАМАЛОВА.

Среди тех, кто выкладывал в соцсетях фотографии с хештегами #megafood и #megafontj, автором лучшей работы был признан Хусрав ЗУХУРОВ – ему достался суперзум для телефона. А обладателем суперприза – полета на воздушном шаре – стала Сабина CАИДАСАНОВА.

«Поддерживая масштабные праздники, мы стремимся воспользоваться случаем и пообщаться с как можно большим числом абонентов. Фестиваль дал возможность встретиться с сотнями гостей из разных районов Таджикистана. Ни один из них не ушел без подарка, хорошего настроения и знаний о полезных услугах связи. А некоторые смогли даже исполнить свою давнюю мечту и полетать на воздушном шаре. Искренне желаем, чтобы воспоминания об этом празднике еще долго оставались в душе каждого участника!» – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.