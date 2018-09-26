Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста.

Документ вводит в Уголовный кодекс статью «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», передает ТАСС.

В соответствии с ней, такие действия предлагается наказывать "штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов". Оговаривается, что под предпенсионным возрастом "понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".

Как подчеркивается в пояснительной записке, "в связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста".

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин обращал внимание на "необходимость особенно в переходный период, когда вносятся изменения в пенсионную систему, сделать все, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищен". "Мы считаем, что президент абсолютно правильно сделал, внеся данную законодательную инициативу", - добавил Володин.

Законопроект в Госдуму внес президент России Владимир Путин.

Как пояснила ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, принятый закон аналогичен нормам, прописанным в статье 145 УК РФ ("Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет"). При этом она особо подчеркнула, что уголовная ответственность - "это крайний случай".

По словам Голиковой, "никто не отменяет нормы арбитражно-процессуального кодекса", разрешающие оспаривать в Рострудинспекции все случаи нарушения трудовых прав. Она добавила, что в прошлом году по статье 145 УК РФ было зафиксировано 2 тыс. обращений, по 1,3 тыс. из которых работодатели были привлечены к ответственности. При этом непосредственно по статье 145 в 2017 году было принято два решения по уголовному наказанию, добавила Голикова.

Закон был поддержан тремя парламентскими фракциями: "Единой Россией", "Справедливой Россией" и ЛДПР. Против были только депутаты КПРФ.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

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