АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе пройдет Согласительное совещание представителей государств – участников СНГ и Исполнительного комитета СНГ по вопросам подготовки и проведения заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ (27 и 28 сентября 2018 года соответственно).

- В третьем туре группового этапа чемпионата Азии-2018 юношеская сборная Таджикистана по футболу проведёт матч со сборной Таиланда.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 СЕНТЯБРЯ

1999 - Состоялся всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию РТ.

2006 - Из-за отсутствия подачи природного газа остановилось крупнейшее предприятие химической промышленности РТ – СП ЗАО «Таджиказот».

2011 – Эмомали Рахмон запустил в эксплуатацию ЛЭП Айни-Худжанд

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 СЕНТЯБРЯ

1932 – Родилась актриса театра, Заслуженная артистка Таджикистана Галина Ковалёва.

1933 -2008 – Родился писатель Баходур Файзуллаев.

1940-1997 – Родился заслуженный юрист Таджикистана Сабзали Рахмонов

1942 – Родился профессор Гадо Сафаров

1951 – Родился заслуженный юрист Таджикистана Курбонали Мухаббатов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, на горных перевалах туман. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, на горных перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.