В «Зверополис» можно увидеть более 50 разновидностей экзотических животных

В эти выходные в столичном районе Шохмансур открылся первый в Таджикистане контактный зоопарк «Зверополис», где можно увидеть более 50 разновидностей экзотических животных.

Мы, естественно, пропустить такое не могли: съездили, посмотрели на животных, узнали, представляют ли они опасность для маленьких посетителей. Оказалось, вовсе нет. Более того, у каждого из них есть ветеринарный паспорт.

«У нас есть еноты, сурикаты, мангусты, коалы, коати, королевский питон, тигровый питон, бородатый агама и много других видов экзотических животных, которые были привезены из Москвы. Их можно, не боясь, не только погладить, но и покормить. Животные благополучно прошли карантин, каждому сделаны все необходимые прививки, поэтому ни один из них не представляет никакой опасности для посетителей», - уверяет руководитель контактного зоопарка «Зверополис» Парвина Исхаки.

Предлагаем посмотреть нашу историю про это удивительное место, организаторы которого планируют при поддержке Минобрнауки РТ начать проводить открытые уроки зоологии.

Находится первый контактный зоопарк на повороте аэропорта, недалеко от Системавтоматики.

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