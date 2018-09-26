Что изменилось в мандате программного офиса ОБСЕ в Душанбе после изменения статуса, перспективы развития отношений с правительством, какие направления являются приоритетными для организации в Таджикистане? А также о том, с какими впечатлениями глава Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Туула Юрьёля покидает нашу страну и кто станет её преемником, она сама рассказала в интервью «АП».

- Госпожа посол, Вы заканчиваете свою миссию в нашей стране. Что Вы считаете своим главным достижением за годы работы в Таджикистане?

- Два года, проведённых в Таджикистане доказали мне актуальность той работы, которую мы здесь выполняем. Хочу подчеркнуть коллективную работу с нашими коллегами, а также сотрудничество с таджикистанскими партнёрами.

- В 2017 году Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджикистане изменило свой статус на Программный офис ОБСЕ в Душанбе. Что это означает для представительства и как это отразилось на мандате или масштабности вашей деятельности?

- ОБСЕ имеет 16 полевых офисов во всем мире и задача этих офисов заключается в том, чтобы государства-участники ОБСЕ могли правильным образом выполнять свои обязательства при соблюдении принципов. И все эти офисы имеют свои мандаты, каждый выполняет свою роль, но у всех них есть общие черты деятельности. Прежде всего, эти офисы открываются при согласии страны, которая принимает этот офис и при полном одобрении всех 57 государств-участников ОБСЕ. С 1994 года ОБСЕ действует в Таджикистане. Когда мы работали в контексте гражданской войны, которая была в республике, эта деятельность сильно отличалась от характера той работы, которую мы проводим сейчас. Мы отошли от того, что называлось разрешением конфликтной ситуации, сейчас у нас мандат полностью поменялся, мы работаем в мирной ситуации и помогаем решать другие вопросы.

Мы продолжаем работать во всех регионах страны, единственная разница в том, что мы закрыли наши представительства в регионах. В принципе этот мандат меня устраивает.

- Диалог ОБСЕ с правительством Таджикистана по вопросу прав человека и свободы СМИ проходит непросто. Как Вы оцениваете перспективы развития отношений в этом направлении? Какие направления сегодня являются приоритетными для вашей организации в Таджикистане?

- Я не согласна с вашей интерпретацией ситуаций. Потому что мы видели некоторый прогресс в этой ситуации, особенно в последние месяцы. Но все государства сходятся во мнении, что человеческие, политические, гражданские права являются основой для обеспечения безопасности, и это написано в концепции деятельности ОБСЕ. Права человека, политические, гражданские права составляют основы безопасности. Новый мандат, который нам был выдан в 2017, охватывает три измерения, которыми занимается ОБСЕ: военно-политическое измерение, экономика и экология, а также человеческое измерение.

Мы оказываем поддержку правительству в обеспечении прав и свобод людей с ограниченными физическими способностями, занимаемся вопросами прав детей, которые находятся в конфликте с законом, предоставляем возможности женщинам для участия в политической и экономической деятельности. Также у нас есть деятельность по снижению уровня домашнего насилия. Мы занимаемся вопросами борьбы с незаконным трафиком людей и работаем с офисом омбудсмена, чтобы обучить сотрудников правительственных учреждений в сфере прав человека. Мы занимаемся предотвращением пыток, а также стараемся поддерживать деятельности по предотвращению радикализации среди молодёжи. Самое хорошее противоядие против радикализации - это открытая политическая среда, где уважают права человека, где обеспечивается экономическое развития и люди имеют возможность получить образование. Так как это имеет отношение к СМИ, мы также поддерживаем диалог между правительством и обществом. В прошлом у нас были программы по повышению ответственности среди журналистов-профессионалов и обеспечения свободы СМИ.

- С какими впечатлениями о Таджикистане Вы покидаете нашу страну? Кто станет вашим преемником на этом посту, и какие рекомендации Вы бы ему дали?

- Два года, проведённые в Таджикистане, оказались очень интересным периодом и сейчас у меня смешанные чувства, горько-сладкое настроение. Печально, что мне придётся оставить коллег и друзей, с которыми я работала. У меня останутся самые лучшие впечатления о людях Таджикистана и замечательной природе этой страны. Я думаю, что доброжелательность, сердечность и гостеприимство людей в Таджикистане это самое важное.

Пока не могу точно сказать, кто будет моим преемником, она или он, так как сейчас идёт процесс отбора кандидата.

А одной из рекомендаций для преемника будет изучение таджикского языка, потому что это очень красивый язык.

- Как Вы оцениваете свободу слова и роль СМИ в Таджикистане?

- 57 государств-участников ОБСЕ пришли к выводу, что свобода СМИ является основным правом человека. Свободное выражение мнений является одной из фундаментальных основ для развития свободного гражданского общества. Непосредственно это имеет отношение к обеспечению безопасности, стабильности и процветанию страны.

Правительству необходимо слышать о потребностях населения, для того чтобы отвечать на эти нужды и принимать необходимые меры.

Роль СМИ заключается в том, что определить эти насущные вопросы, которые волнуют общественность, и донести их до правительства.

Хочу отметить, что мы работали и работаем в тесном сотрудничестве с властями Таджикистана, с гражданским обществом и СМИ в плане защиты прав журналистов, укрепляя уровень профессионализма журналистов.

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