Создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер уведомили руководство Instagram и менеджеров Facebook, владеющей приложением, о том, что решили покинуть компанию в ближайшие недели, сообщает Сноб.

Систром и Кригер не уточнили, чем будут заниматься дальше. Систром лишь намекнул, что они «готовы к следующей главе».

Отмечается, что решение сооснователей Instagram было принято во время одного из самых кризисных моментов в компании Facebook, связанных с замедлением роста подписчиков и продаж цифровой рекламы.

Программисты Систром и Кригер познакомились в 2010 году и создали сервис по обмену фотографиями, в итоге набравший более миллиарда подписчиков. Facebook приобрела Instagram в 2012 году за миллиард долларов.

В апреле о своем уходе заявил сооснователь мессенджера WhatsApp Ян Кум. Этот сервис также принадлежит Facebook с 2014 года. Кум не назвал причин ухода, но The Washington Post тогда писала, что он увольняется из-за конфликта с Facebook по поводу развития мессенджера.

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