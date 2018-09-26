В органах МВД России Трудовым мигрантам стали отказывать в перерегистрации по новому месту жительства по той причине, что они «не снялись с миграционного учета по старому адресу», сообщила ИА «Фергана» руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова.

По ее словам, бланк-уведомление об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания уже появился на сайте МВД России. Однако официальное постановление МВД о нововведении пока не обнародовано.

«Пока нам известно о таких случаях в Подмосковье, в частности в отделе по вопросам миграции МВД России «Ногинское». Получается, что недавно принятые поправки к Закону «О миграционном учете» позволяют принимающей стороне снимать мигранта с учета, не ставя его об этом в известность, а регистрировать по новому адресу его отказываются, потому что он не проконтролировал, что прежняя принимающая сторона выполнила свою обязанность. А что будет с покупными регистрациями? Посредники введут новую услугу - платное снятие с миграционного учета по проданным регистрациям?» - задается вопросами эксперт.

Как подчеркнула Светлана Саламова, с точки зрения закона это неправомерное требование, поскольку изначально постановка на миграционный учет - это государственная услуга.

«Отказ в оказании госуслуги запрещен либо для этого должны быть жесткие основания: нарушение порядка осуществления трудовой деятельности, правил пребывания в России, нарушение порядка оплаты патента. Неснятие иностранного гражданина с учета по предыдущему адресу не должно быть проблемой или ответственностью иностранного гражданина. Сотрудники отделов по вопросам миграции МВД самостоятельно должны получать эту информацию на уровне внутриведомственного взаимодействия», - отметила Саламова.

В июле вступили в силу поправки в Закон «О миграционном учете», согласно которым мигранты теперь не могут быть зарегистрированы по месту работы, а должны регистрироваться только по месту фактического проживания.

По статистике главного управления МВД РФ по вопросам миграции, в 2017 году на миграционный учет было поставлено более 15,7 млн. иностранных граждан, из которых около 7,7 млн. - приезжие из Центральной Азии. Граждане Узбекистана составили 4 млн. 082 тыс. 377 человек, Казахстана — 587 тыс. 728, Кыргызстана — 879 тыс. 575, Таджикистана — 2 млн. 106 тыс. 256 и Туркменистана — 74 тыс. 225 человек. Число нелегальных мигрантов в октябре 2017 года в МВД оценивали в 2,6 млн.

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