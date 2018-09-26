Отдел Госавтоинспекции УМВД Таджикистана по городу Душанбе доводит до сведения граждан, водителей и гостей столицы, что 27 по 28 сентября центральная часть города будет закрыта для движения транспорта.

Дорогу перекроют в связи с тем, что в эти дни в Душанбе будет проходить заседание Совета глав государств СНГ.

«С 27 по 28 сентября с 09:00 утра до завершения мероприятия движение транспортных средств на улицах Ахмади Дониш, Айни, Рудаки, Бухоро, Мирзо Турсунзаде, Бехзод, Лохути, Сомони, Низоми Ганджави, Хувайдуллоева, Карамова, Алишера Навои до взъезда в город Турсунзаде и с улицы Айни до города Нурека будет ограничено», - сообщает ГАИ.

ОГАИ УМВД республики по городу Душанбе рекомендует водителям транспортных средств воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта, и в случае необходимости воспользоваться объездными дорогами в соответствии с требованиями «Правил дорожного движения».

Напомним, что президенты Беларуси Александр Лукашенко и Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках участия в намеченном на 27-28 сентября в Душанбе саммите глав государств СНГ посетят город таджикских металлургов – Турсунзаде.

Ожидается, что лидеры Беларуси и Узбекистана 27 сентября ознакомятся с деятельностью "Таджикской алюминиевой компании" (ТАЛКО).

Кроме того, президенты побывают в дехканских хозяйствах Камола Ходжи Мадумарова и Негмата Ходжи Усмонова, которые известны в республике, как потомственные дехкане-виноградари.

В ходе их пребывания в городе Турсунзаде дорогу от столицы, ведущую в Гиссарскую долину также закроют для движения автотранспорта.

Кроме этого, по сообщению источника «АП» в органах внутренних дел Таджикистана, в рамках пребывания на саммите СНГ президент Молдовы Игорь Додон 27 сентября намерен посетить Нурекскую ГЭС.

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